Пиастри — гонщикам «Мерседеса»: хотели устроить для меня Росберг — Хэмилтон, да?

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри пошутил, когда в комнате перед подиумом смотрел вместе с пилотами «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом самые яркие моменты завершившейся гонки Гран-при Катара.

Когда показывали борьбу Расселла и Антонелли на первых кругах, при которой британец довольно жёстко заблокировал итальянца, Пиастри сказал: «Вы хотели устроить для меня Росберг — Хэмилтон, да?»

Это было отсылкой к аварии гонщиков «Мерседеса» Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран-при Испании 2016 года, когда немец вытеснил британца на траву, после чего Хэмилтон на уже неуправляемой машине врезался в напарника, они оба сошли.