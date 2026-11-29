Пиастри — гонщикам «Мерседеса»: хотели устроить для меня Росберг — Хэмилтон, да?
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Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри пошутил, когда в комнате перед подиумом смотрел вместе с пилотами «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом самые яркие моменты завершившейся гонки Гран-при Катара.
Формула-1 2026. Этап 22, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
29 ноября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:23:58.209
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+31.476
3
Оскар Пиастри
McLaren
+33.017
Когда показывали борьбу Расселла и Антонелли на первых кругах, при которой британец довольно жёстко заблокировал итальянца, Пиастри сказал: «Вы хотели устроить для меня Росберг — Хэмилтон, да?»
Это было отсылкой к аварии гонщиков «Мерседеса» Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран-при Испании 2016 года, когда немец вытеснил британца на траву, после чего Хэмилтон на уже неуправляемой машине врезался в напарника, они оба сошли.
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