Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при Катара Формулы-1 и объяснил, почему Джордж Расселл не смог бороться за победу с напарником Андреа Кими Антонелли.

«Это был очень хороший день. Не хочу слишком много говорить об успешных выступлениях, поскольку я всегда тот самый человек, который видит стакан наполовину пустым, — на страдания моей команды и семьи. Но в эти выходные машина ехала словно по рельсам. Иногда мы были быстрее соперников более чем на секунду. Теперь нам предстоит выяснить, почему так произошло, но я очень доволен результатом.

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