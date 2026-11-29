В аккаунте команды Формулы-1 «Мерседес» в социальной сети сммщики гоночного коллектива опубликовали фотографию, демонстрирующую, что именно застряло под машиной Джорджа Расселла по ходу гонки Гран-при Катара. Расселл уже на втором круге наехал на мусор на трассе, появившийся после вылета гонщика «Рейсинг Буллз» Арвида Линдблада. Даже на втором пит-стопе механику «Мерседеса» не удалось достать обломок из-под машины.

Фото: «Мерседес