Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл может пропустить заключительный этап сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби. Как сообщает RacingNews365, канадский гонщик получил травму спины во время второй тренировки в Катаре и был вынужден досрочно завершить воскресную гонку в Лусаиле.

«Я испытывал сильную боль и чувствовал, что не могу нормально управлять болидом. Я не мог как следует тормозить», — приводит слова Стролла RacingNews365.

На вопрос о возможных проблемах с участием в Гран-при Абу-Даби Стролл ответил: «Возможно. Это может быть сложно».

В случае если канадец не успеет восстановиться к финалу чемпионата, его место в составе «Астон Мартин» может занять резервный пилот команды Джек Кроуфорд. Также у команды есть резервный гонщик Стоффель Вандорн.