Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завершение сезона-2026 на втором месте в личном зачёте. Нидерландец признался, что, несмотря на позитивные изменения в выступлениях команды, его главной целью остаётся победа в чемпионате.

«Второе место в личном зачёте могло бы быть и хуже, особенно учитывая первую половину сезона. Но, конечно, я просто хочу побеждать. Тем не менее после летнего перерыва в целом всё складывалось очень позитивно, были и по-настоящему яркие моменты. Надеюсь, в следующем году мы сможем начать сезон с более высоких позиций», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».