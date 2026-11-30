Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл сфотографировался с обломком, застрявшим под носом его машины в ходе гонки Гран-при Катара Формулы-1. Из-за этого обломка, отлетевшего от одного из болидов «Рейсинг Буллз», Расселл потерял темп, а затем и время на втором пит-стопе, что лишило Джорджа шансов сохранить в гонке первое место.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

«Сегодняшний день отражает наш сезон. Со второго круга гонки днище было повреждено. Очень удивлён, что мы сумели финишировать вторыми. Машина в этот уикенд была невероятна, и мне хотелось бы получить шанс побороться за победу. И пусть я с нетерпением жду финальной гонки сезона, но точно так же я не могу дождаться клетчатого флага в Абу-Даби!» — подписал снимок Расселл в социальной сети.