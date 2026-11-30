Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал забавный радиообмен между Шарлем Леклером и его гоночным инженером на первых кругах Гран-при Катара, когда монегаск ехал прямо за британцем. Инженер по радио сообщил Леклеру, что у него активен режим обгона, в ответ на что Шарль попросил дать ему знать, если изменились согласованные до гонки договорённости — вероятно, предполагавшие, что пилоты «Феррари» не атакуют друг друга.

«Он вылетел в первом повороте, а я хорошо из него вышел и объехал его с наружи. Не было плана, да и не предполагалось тормозить, если он вылетает. Так что это не моя проблема. Ну а дальше по ходу гонки мы следовали плану до пит-стопов», — прокомментировал ситуацию Хэмилтон, чьи слова приводит RacingNews365.