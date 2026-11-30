Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад объяснил причины схода с дистанции на Гран-при Катара Формулы-1. Британец стартовал с восьмой позиции, однако завершил гонку досрочно из-за повреждений болида, полученных после контакта на первом круге.

«Позорно, что сегодня нам не удалось заработать очки, поскольку в последние несколько недель у нас была быстрая машина. Учитывая высокий темп, который мы демонстрировали на протяжении всего уикенда в Катаре, я считал, что у нас была хорошая возможность добиться отличного результата.

После старта Льюис [Хэмилтон] немного зажал меня при торможении перед первым поворотом. Мне пришлось тормозить раньше, из-за чего мы с Лиамом [Лоусоном] шли бок о бок вплоть до второго поворота. После контакта я оказался в гравии. Мне очень повезло, что при возвращении на трассу в меня никто не врезался. К сожалению, болид получил повреждения, из-за которых мне пришлось сойти с дистанции.

Сегодня вечером мы проанализируем произошедшее, после чего переклю