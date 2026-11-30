Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что Ландо Норрис слабо стартовал на Гран-при Катара из-за проблемы со сцеплением, в которой виновата команда, а не гонщик.

«У Ландо гонка с самого старта пошла намного сложнее, чем у Оскара. К сожалению, проблема со сцеплением — за которую мы несём полную ответственность — стоила ему трёх сразу потерянных позиций. Ну а проезд по бордюру привёл к существенному повреждению машины. Досадно, ведь при показанном темпе у него был бы шанс обогнать Ферстаппена.

Оглядываясь назад, вероятно, было бы лучше иметь два комплекта «харда», но после гонки легко говорить. Сегодня мы доказали, что были быстрее «Ред Булл» и «Феррари», но надо признать, что «Мерседес» в гонке подтвердил существенный отрыв, который продемонстрировал вчера в квалификации», — приводит слова Стеллы пресс-служба «Макларена».