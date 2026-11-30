Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал четвёртый результат на Гран-при Катара, который он завоевал на повреждённом автомобиле.

«Уикенд получился сложным. На первом же круге машина получила повреждения после вылета Исака. Переднее антикрыло расслаивалось, а сбоку машины появилась дыра — неидеально на трассе, где так важна работа аэродинамики. Только на последнем отрезке баланс машины стал лучше, так что, вероятно, мы выжали максимум. Этот уикенд подчеркнул, что нам всё ещё сильно не хватает прижимной силы на высокоскоростных трассах, так что есть над чем поработать зимой.

Гонка не вышла идеальной для нашей борьбы за третье место в Кубке конструкторов, но мы попробуем отработать лучше в следующий уикенд в Абу-Даби. Все шансы есть, и мы будем там более конкурентоспособны, чем здесь», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».