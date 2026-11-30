Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал эпизод по ходу гонки Гран-при Катара, когда в конце режима виртуального сейфти-кара он без борьбы пропустил Шарля Леклера.

«С моим экраном на рулевом колесе что-то произошло. Я ехал за «Мерседесами», и мой экран говорил, что я в «жёлтой» зоне, то есть надо притормозить. Но «Мерседесы» продолжали отрываться, а я не понимал — что происходит?! А затем, когда я зашёл в последний поворот, мимо пронёсся Шарль, в то время как я ещё был в режиме виртуального сейфти-кара. То есть у меня режим переключился позднее, чем у м