Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл повторил антирекорд Формулы-1 по количеству сходов за один сезон. После досрочного завершения Гран-при Катара на его счету стало 14 сходов в чемпионате-2026.

Абсолютный антирекорд принадлежал Андреа де Чезарису, который 14 раз не добирался до финиша в сезонах 1986 и 1987 годов. Аналогичного показателя достиг Рубенс Баррикелло в 1997 году. Теперь к ним присоединился Стролл.

На Гран-при Катара канадец был вынужден остановить болид из-за сильной боли в спине, которая мешала ему нормально управлять машиной и тормозить. Всего в сезоне-2026 Стролл принял участие в 22 гонках, а его лучшим результатом остаётся 12-е место на Гран-при Малайзии.