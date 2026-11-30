Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал пятый результат в гонке Гран-при Катара Формулы-1, которую он начинал с третьей позиции.

«Темп сегодня был очень сильным. Думаю, мы были лучшими из остальных. Разочаровывает, что мы много проиграли на старте из-за проблемы со сцеплением. Без этого, полагаю, у нас был темп для сражения за подиум. Я ещё точно не знаю, что пошло не так, так что нам необходимо понять проблему и удостовериться, что она исправлена.

Обгонять было сложно. И к моменту, когда я догнал Макса [Ферстаппена], шины «медиум» уже потеряли производительность. Казалось, что вариант с «хардом» лучше. Макс на финальном отрезке был очень силён, так что я не мог особо ничего поделать. В этот уикенд есть и позитивные моменты, включая общий результат команды, но мы всё изучим, чтобы посмотреть, в чём можем прибавить к Абу-Даби», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».