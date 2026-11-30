Руководитель «Макларена» Андреа Стелла проиграл спор собственным инженерам о количестве обгонов на Гран-при Катара Формулы-1. Теперь итальянцу придётся угостить коллег пиццей.

Перед гонкой Стелла рассчитывал, что пилоты смогут активно атаковать соперников, однако грязный воздух затруднял преследование. Британский пилот Ландо Норрис дважды приближался к Максу Ферстаппену из «Ред Булл», но так и не смог атаковать соперника.

«Грязный воздух оказал огромное влияние на этой трассе. Я поспорил с инженерами на пиццу, что мы сможем совершать обгоны, и теперь я должен купить много пиццы!» — приводит слова Стеллы Motorsport.