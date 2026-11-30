Леклер: люди относятся к «Феррари» жёстче, но мы всё же стали в этом сезоне вторыми

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер оценил свой седьмой результат на Гран-при Катара и отреагировал на то, что команда гарантировала себе второе место в Кубке конструкторов.

«Темп был лучше, чем мы ожидали, особенно на финальном отрезке, когда я был по большей части в чистом воздухе. Мы изучим всё, ведь мы не ожидали, что окажемся настолько конкурентоспособны. По факту, возможно, мы были даже быстрее, чем «Ред Булл». Нужно это проанализировать.

Борьба с Льюисом Хэмилтоном? Как я говорил, нам нужно было найти решения. Не могу вдаваться в детали, но я доволен, что следовал инструкциям, прежде всего мы гарантировали второе место в Кубке конструкторов. Это самая важная и положительная вещь дня. Обычно люди относятся к «Феррари» жёстче, но мы всё же стали в этом сезоне вторыми. Но, конечно, не можем быть удовлетворены. Мы хотим выиграть титул, а в этом году далеко от этого», — приводит слова Леклера итальянская редакция Motorsport.