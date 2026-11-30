Гонщик «Феррари» Шарль Леклер дал понять, что не вполне согласен с обгоном со стороны Льюиса Хэмилтона на старте Гран-при Катара. Монегаск стартовал на две позиции выше Хэмилтона, но широко вышел из первого поворота из-за борьбы с Ландо Норрисом, что позволило Льюису опередить напарника.

«Инструкции, которые я получил перед гонкой, были вполне чёткими. Командная тактика? Она не стала сюрпризом, в то же время произошедшее в первой части гонки было несколько большим сюрпризом. Но я свою часть выполнил и доволен этим», — приводит слова Леклера Formula Passion со ссылкой на Sky Sports.

В интервью Canal Plus Леклер добавил: «Я никогда не пытался обогнать его. С самого начала было ясно, о чём нам говорили, и я это уважал. Остальное обсудим потом».