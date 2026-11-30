Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подробнее рассказал о повреждениях машины, которые он получил на первом круге после ударов гравийными камнями, поднятыми болидом Исака Хаджара.

«Исак вылетел передо мной, и вся левая сторона моей машины оказалась сильно повреждена. Когда я вылез, то смог увидеть, что ситуация была ненормальной. Половина переднего антикрыла шаталась. В нём была дыра. То же самое с боковым понтоном — там тоже были дыры. Очевидно, с эти ничего нельзя было поделать, это вредило темпу.

Автомобиль был похож на раллийный! Это не то, чего ты хочешь. Но, конечно, ты всё ещё можешь им управлять", — приводит слова Ферстаппена GPBlog.