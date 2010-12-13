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FIA продолжит задействовать экс-пилотов Ф-1 в бригадах стюардов

FIA продолжит задействовать экс-пилотов Ф-1 в бригадах стюардов
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FIA продолжит задействовать экс-пилотов Формулы-1 в бригадах стюардов в следующем сезоне. Напомним, что идею об использовании в каждом Гран-при в качестве одного из стюардов бывшего гонщика Ф-1 продвинул перед началом сезона-2010 президент FIA Жан Тодт. В течение 2010 года стюардами побывали Ален Прост, Дэймон Хилл, Эмерсон Фиттипальди, Найджелл Мэнселл и другие.

«С нашей точки зрения, идея привлечения в бригаду стюардов экс-пилотов Ф-1 работала хорошо. Их опыт добавил дополнительное измерение при рассмотрении инцидентов, и это нравится командам и пилотам, и хорошо для Ф-1», — цитирует руководителя «Ред Булл» Autosport.

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