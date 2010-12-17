Феттель — ди Ресте: надеюсь увидеть тебя в Ф-1
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Пилот «Ред Булл» Себастьян Феттель поздравил Пола ди Ресту с завоеванием чемпионского титула в DTM, посредством видеомоста приняв участие в праздничной церемонии «Мерседеса» в Штутгарте. Помимо прочего Феттель пожелал ди Ресте, ведущему переговоры с «Форс Индия», стать боевым пилотом Ф-1 в сезоне-2011.
«Я надеюсь увидеть тебя в Формуле-1 в следующем году. Надеюсь, борьба не будет такой упорной, как в Ф-3!» — приводит слова Феттеля Motorsport.
Напомним, что в 2006 году Ди Реста победил в Евросерии Формулы-3, одержав пять побед, в то время как Феттель стал вице-чемпионом с четырьмя победами.
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