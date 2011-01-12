Чагин победил на 10-м этапе "Дакара" и вновь вышел в лидеры гонки

По итогам 10-го этапа ралли-марафона «Дакар-2011” в зачёте грузовиков победу одержал Владимир Чагин, второй результат продемонстрировал Фирдаус Кабиров, а третьим стал Марсель ван Влие. Благодаря победе на этом этапе Чагин вновь вернул себе лидерство в общем зачёте.

»Дакар-2011". Грузовики. 10-й этап.

1. Владимир Чагин (KAMAZ) — 3:21:39

2. Фирдаус Кабиров (KAMAZ) + 21:38

3. Марсель ван Влие (MAN) +34:37

4. Пеп Вила (Iveco) +38:44

5. Ильгизар Мардеев (KAMAZ) +39:55

6. Эдуард Николаев (KAMAZ) +44:26

«Дакар-2011». Грузовики. Общий зачёт после 10-го этапа.

1. Владимир Чагин (KAMAZ) + 38:56:38

2. Фирдаус Кабиров (KAMAZ) +17:27

3. Эдуард Николаев (KAMAZ) +2:44:06

4. Ильгизар Мардеев (KAMAZ) +5:06:10

5. Пеп Вила (Iveco) +6:54:32