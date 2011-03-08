В гонках IndyCar будут стартовать максимум 26 машин

Организаторы серии IndyCar установили ограничение по числу участников в гонках сезона-2011. В предстоящем чемпионате в гонках смогут стартовать лишь 26 пилотов. Будет сделано только два исключения – для знаменитой гонки «Индианаполис 500», а также для заключительного этапа в Лас-Вегасе.

«Новая процедура позволит фанатам видеть лучших гонщиков и лучшие команды в каждой гонке. В то же время квалификация станет более драматичной.

Многие трассы, на которых мы соревнуемся, могут позволить себе разместить лишь 26 машин, это является и нашим лимитом во время выездных гонок. Эти два фактора позволили нам определиться с конкретным числом», — сказал ответственный за проведение соревнований Брайан Барнхарт.