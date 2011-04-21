Райкконен — самый высокооплачиваемый спортсмен Финляндии

Портал ESPN составил список самых высокооплачиваемых спортсменов в каждой из стран. В перечне из 182 фамилий нашлось место для семи авто и мотогонщиков. Так, из всех бразильских спортсменов больше всех за прошлый год заработал пилот Формулы-1 Фелипе Масса ($ 17 052 632); Хуан Пабло Монтойя, выступающий в NASCAR, стал самым обеспеченным колумбийским спортсменом — он заработал в 2010 году $ 5 088 410. Пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон заработал больше всех из спортсменов Великобритании — $ 18 473 684.

Гонщик WRC и экс-пилот Формулы-1 Кими Райкконен с годовым доходом $ 26 333 333 стал самым высокооплачиваемым спортсменом Финляндии. Пилот «Дукати» в MotoGP Валентино Росси заработал за прошлый год $ 20 800 000. Роберт Кубица стал самым высокооплачиваемым спортсменом Польши — за минувший год пилот «Лотуса-Рено» стал богаче на $ 10 657 895. Из испанских спортсменов больше всех за 2010 год заработал гонщик «Феррари» в Формуле-1 Фернандо Алонсо — $ 22,736,842, сообщает ESPN.