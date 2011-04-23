Этап WTCC в США может пройти на "Инфинеон Рейсвэй"

Промоутер чемпионата мира кузовных автомобилей Марчело Лотти объявил, что наиболее вероятным местом проведения этапа WTCC в США, который запланирован на сентябрь 2012 года, станет трасса «Инфинеон Рейсвэй» в Сономе.

«Проведение этапа в США было одним из пунктов нашей программы по расширению календаря серии, и мы чувствуем, что пришёл момент для прихода в Америку, поскольку это важно для WTCC и производителей. Идеальным местом для гонки в США я считаю современную трассу „Инфинеон Рейсвэй“ в Сономе. Я доволен итогами переговоров с руководителем трассы, и гонка в Америке включена в предварительный этап WTCC сезона-2012», — цитирует Лотти официальный сайт WTCC.

«Наша трасса идеально подходит для туринговых гонок, и мы очень взволнованы возможностью расширить присутствие WTCC в мире за счёт Северной Америки. Мы с нетерпением ждём возможности продемонстрировать „Инфинеон Рейсвэй“ глобальной аудитории», — отметил президент трассы Стив Пейдж.