Ф-2: Занелла выиграл вторую квалификацию, Снегирёв – 20-й

Во Франции на трассе «Маньи-Кур» состоялась вторая квалификация в рамках этапа Формулы-2. Поул завоевал Кристофер Занелла. Россиянин Максим Снегирёв стал 20-м.

Формула-2. Маньи-Кур. Вторая квалификация:

1. Кристофер Занелла – 1:29.638

2. Алекс Брандл +0.057

3. Михай Маринеску +0.128

4. Мирко Бортолотти +0.175

5. Мики Монрас +0.217

6. Рамон Пинейро +0.345

7. Уилл Братт +0.445

8. Джон Лонкастер +0.575

9. Тьемо Шторц +0.629

10. Тобиас Хегевальд +0.740

…

20. Максим Снегирёв +1.862.