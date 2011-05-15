Ф-2: Занелла выиграл вторую квалификацию, Снегирёв – 20-й
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Во Франции на трассе «Маньи-Кур» состоялась вторая квалификация в рамках этапа Формулы-2. Поул завоевал Кристофер Занелла. Россиянин Максим Снегирёв стал 20-м.
Формула-2. Маньи-Кур. Вторая квалификация:
1. Кристофер Занелла – 1:29.638
2. Алекс Брандл +0.057
3. Михай Маринеску +0.128
4. Мирко Бортолотти +0.175
5. Мики Монрас +0.217
6. Рамон Пинейро +0.345
7. Уилл Братт +0.445
8. Джон Лонкастер +0.575
9. Тьемо Шторц +0.629
10. Тобиас Хегевальд +0.740
…
20. Максим Снегирёв +1.862.
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