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Спис: это особенная победа, всё очень удачно сложилось

Спис: это особенная победа, всё очень удачно сложилось
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Американский гонщик «Ямахи» Бен Спис прокомментировал свою победу в гонке Гран-при Нидерландов MotoGP.

«Это особенная победа. Когда я рос, то смотрел, как гоняются мои герои на этой трассе. В этот уик-энд „Ямаха“ отмечает 50 лет участия в гонках, и я не знаю, как всё так удачно сложилось. Ко мне приехал друг из Америки, у нас специальная раскраска для Ассена, и погода была подходящей.

Гонка была в чём-то тяжёлой, а в чём-то простой. Отлично, что у меня был хороший ритм, что я был самим собой. На последних пяти кругах было трудно, но весело», — цитирует Списа Autosport.

«Чемпионат.com» вёл онлайн-трансляцию гонки.
Прямая текстовая трансляция Гран-при Нидерландов MotoGP.

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Новости. Авто