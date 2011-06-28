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Колин Коллес может покинуть "Хиспанию"

Колин Коллес может покинуть "Хиспанию"
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Глава «Хиспании» Колин Коллес может оставить свой пост, сообщает Motorsport-Total. По информации издания, нынешний технический директор команды Джефф Уиллис может занять должность Коллеса, а техническим директором в таком случае станет ещё один бывший работник «БАР-Хонды» Гэри Сэвэдж. Официально эта информация не подтверждается, но владелец «Хиспании» Хосе-Рамон Карабанте не исключил перестановок в руководстве.

«Команда была рождена благодаря Коллесу, но я не подписывал с ним пожизненный контракт. Если мы договоримся, то продолжим работать вместе. Либо же продолжим с другими людьми», — заявил Карабанте.

По слухам, в настоящий момент хозяин «Хиспании» ищет для неё базу в испанской Мурсии. Сейчас команда использует базу Коллеса в Германии.

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