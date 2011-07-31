Баттон: я не сдаюсь, "Макларен" продолжит бороться за титул

Чемпион мира 2009 года, пилот «Макларена» Дженсон Баттон заявил, что не собирается сдаваться в борьбе за чемпионский титул в сезоне-2011.
«Для меня ситуация довольно трудная. Предыдущие две гонки сильно навредили мне, ведь сейчас в нашем спорте надёжность на очень высоком уровне.
Сложно, когда не добираешься до финиша. Думаю, что у Себастьяна где-то в два раза больше очков, чем у меня, но это не значит, что я сдаюсь. Мы продолжим бороться, никогда не знаешь, что произойдёт.
Из последних четырёх гонок он выиграл только одну, так что надежда есть. Мы будем атаковать в каждой гонке и надеяться на наилучшие результаты. А в конце сезона посмотрим, как всё сложится», — цитирует Баттона Autosport.
За девять гонок до финиша чемпионата Баттон занимает в общем зачёте пятое место, проигрывая лидеру Себастьяну Феттелю 107 очков.
- 27 января 2023
-
00:54
- 26 января 2023
-
23:45
-
22:47
-
22:43
-
21:57
-
21:00
-
20:52
-
19:55
-
19:49
-
18:53
-
18:48
-
17:48
-
17:30
-
16:55
-
15:56
-
15:28
-
14:31
-
13:35
-
12:56
-
12:41
-
12:22
-
11:46
-
11:03
-
10:03
-
00:59
- 25 января 2023
-
23:49
-
23:44
-
23:02
-
22:53
-
21:59
-
21:52
-
20:49
-
20:43
-
20:08
-
19:54