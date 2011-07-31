Баттон: я не сдаюсь, "Макларен" продолжит бороться за титул

Чемпион мира 2009 года, пилот «Макларена» Дженсон Баттон заявил, что не собирается сдаваться в борьбе за чемпионский титул в сезоне-2011.

«Для меня ситуация довольно трудная. Предыдущие две гонки сильно навредили мне, ведь сейчас в нашем спорте надёжность на очень высоком уровне.

Сложно, когда не добираешься до финиша. Думаю, что у Себастьяна где-то в два раза больше очков, чем у меня, но это не значит, что я сдаюсь. Мы продолжим бороться, никогда не знаешь, что произойдёт.

Из последних четырёх гонок он выиграл только одну, так что надежда есть. Мы будем атаковать в каждой гонке и надеяться на наилучшие результаты. А в конце сезона посмотрим, как всё сложится», — цитирует Баттона Autosport.

За девять гонок до финиша чемпионата Баттон занимает в общем зачёте пятое место, проигрывая лидеру Себастьяну Феттелю 107 очков.