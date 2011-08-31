"Инфинити" подготовила спецверсию модели FX имени Себастьяна Феттеля

Японская марка «Инфинити», ставшая партнёром команды Формулы-1 «Ред Булл», представила специальную версию кроссовера Infiniti FX50 Vettel Limited Edition. Действующий чемпион Формулы-1 и лидер текущего сезона немец Себастьян Феттель известен своей любовью к этой машине и марка сделала особую версию, назвав её в честь гонщика «Ред Булл».

Автомобиль официально будет представлен в рамках Франкфуртского автосалона в сентябре, но уже известно, что Infiniti FX50 Vettel Limited Edition будет отличаться особым внешним видом, изменённым интерьером и доработанной технической частью. Машина будет окрашена в эксклюзивный цвет кузова Moonlight White, обзаведётся колёсными дисками особого дизайна, новым передним сплиттером, задним антикрылом и аэродинамическим обвесом, уникальной фальшрадиаторной решёткой, светодиодными фарами и лишится багажных рейлингов на крыше, а салон будет отделан углепластиковыми панелями и получит руль, стилизованный под руль гоночного болида, сообщает Autocar.co.uk.