Вурц: я думаю, что Петров может выступать в Формуле-1 много лет

Бывший пилот Формулы-1 Алекс Вурц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионат.com» Петру Геллеру поделился своим мнением о выступлениях российского гонщика «Лотуса-Рено» Виталия Петрова.
«Я начал следить за Виталием в GP2, затем он перешёл в Формулу-1. В первый сезон ему пришлось многому научиться – не только в плане пилотирования, но и тому, что значит быть гонщиком Формулы-1. Здесь надо бороться не только с пилотами своего поколения, но с лучшими гонщиками в мире, здесь много разных поколений. Ему понадобилось время на обучение. В нынешнем году он выступает очень хорошо, выжимает из своей машины всё.
Он хорошо выглядит на фоне своих напарников в этом году. Если он сможет перед третьим и четвёртым сезонами поработать над собой так же, как это удалось ему между первым и вторым сезонами, то он может провести в Формуле-1 много лет. У него есть способности, но ему нужно продолжать упорно работать, потому что в чемпионате все работают над собой. Я ожидаю, что буду долгое время видеть его в Формуле-1. Но ему нужна машина, которая даст ему возможность побеждать», — рассказал Вурц.
Полную версию интервью вы можете прочесть по данной ссылке:
Вурц: автоспорт был, есть и будет опасным
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