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175 лет назад 2016
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ЦСКА обыграл тель-авивский «Маккаби» в гостевом матче Евролиги
Фото: РИА Новости
Текст: Ринат Салахетдинов

Армия без генералов. Как ЦСКА дожал «Маккаби» в Тель-Авиве

«Армейцы» без Теодосича и де Коло сломили сопротивление израильтян, до конца сражавшихся за победу, несмотря на 23 потери.
22 декабря 2016, четверг. 00:46. Баскетбол
Не успели столичные «армейцы» перевести дух после победы в «дерби Ленинградки» с «Химками», как им предстояла гостевая встреча Евролиги с тель-авивским «Маккаби». Противостояние ЦСКА с израильским клубом уходит корнями глубоко в прошлое. Однако сейчас израильская команда переживает не лучшие времена: пять дней назад пост покинул главный тренер Рами Хадар.

Это уже вторая смена наставника «Маккаби» за последние три месяца. Вакантную должность занял молодой и перспективный Лиор Любин. Однако, по последним данным, он проведёт у руля команды совсем немного времени, и вскоре клуб подпишет контракт с хорошо известным отечественным любителям баскетбола латвийским специалистом Айнарсом Багатскисом.
Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
21 декабря 2016, среда. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
76 : 80 (31:16, 15:26, 13:16, 17:22)
ЦСКА
Москва, Россия
Маккаби Т-А: Гудлок - 19, Радд - 16, Сили - 14, Айверсон - 11, Охайон - 7, Смит - 7, Пнини - 2, Ландесберг, Мекель, Ивзори, Уимз
ЦСКА: Хиггинс - 16, Фридзон - 13, Джексон - 12, Хайнс - 9, Кулагин - 9, Антонов - 9, Курбанов - 6, Огастин - 4, Фрилэнд - 2, Воронцевич, Хряпа

ЦСКА заранее объявил о том, что главные креативщики коллектива – Милош Теодосич и Нандо де Коло пропустят поединок. Француз всё никак не восстановится от травмы, сербу предоставили отдых. До матча красно-синие уверенно возглавляли таблицу «регулярки» Евролиги, израильтяне занимали девятое место с 5 победами при 7 поражениях. Кстати, в «Маккаби» выступает бывший «армеец» Сонни Уимз, защищавший цвета москвичей с 2012 по 2015 год.

Место стартового разыгрывающего ЦСКА так же, как и в матче с «Барселоной» и «Химками», занял Аарон Джексон. К сожалению, «армейцы» в который раз в сезоне оказались не готовы к натиску соперника в дебюте. После 5:0 в пользу хозяев Никита Курбанов выцарапал мяч у Эндрю Гудлока и реализовал энд-уан. «Маккаби» ответил двумя точными трёхочковыми – 11:3. Кори Хиггинс отличился в быстром отрыве, ЦСКА вновь пропустил три очка в одной атаке, своей «бомбой» отметился Курбанов.

У Гудлока полетело – он отправил в цель ещё две «трёхи», счёт стал 20:12, и терпение главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса лопнуло – грек потребовал тайм-аут. Тем не менее, характер поединка не поменялся: хозяева неслись вперёд, гости пытались справиться с предложенным темпом. Скажем прямо, сделать это без волшебных передач Теодосича и молниеносных проходов де Коло было довольно трудно. На исходе четверти Йогев Охайон реализовал трёхочковый, в следующей атаке Виктор Радд эффектно завершил аллей-уп, и ЦСКА ушёл на первый перерыв в роли догоняющих – 16:31. За стартовую десятиминутку хозяева записали на свой счёт аж 10 передач!

В условиях дефицита разыгрывающих шанс проявить себя получил даже Михаил Кулагин. На старте второй четверти он отметился энд-уаном, два очка добавил Кайл Хайнс, и отставание сократилось до «+11». «Маккаби» ответил очередной «бомбой» — ещё одним сумасшедшим данком отметился Радд. Казалось, что ЦСКА посыпался, но Кулагин-младший и Хайнс продолжали удерживать команду на плаву (если так можно назвать 10-12 очков разницы). За 2:30 до большого перерыва преимущество хозяев сократилось до 7 очков (44:37). Джексон смазал два трёхочковых кряду, но продолжил пытаться. И с третьей попытки добился своего – 46:40. Он же завершил четверть точным броском после прохода. И всё же главным героем игрового отрезка у ЦСКА стал Михаил Кулагин, набравший 9 очков при средней результативности 2,8 очка за матч Евролиги!

Джексон продолжил проявлять активность. За две минуты третьей четверти он и «трёшку» забил, и парой важнейших перехватов отметился. Преимущество «Маккаби» сократилось до одного очка – 48:47. Ещё через минуту ЦСКА впервые с начала матча сравнял счёт – 52:52.

После очередной потери хозяев (16-й в матче) нервы не выдержали уже у Любина – он получил технический за бурное несогласие с арбитрами, не усмотревшими фол в эпизоде с перехватом ЦСКА. За счёт бонусного штрафного «армейцы» впервые вышли вперёд, а Семён Антонов забил второй бросок из-за дуги кряду, закрепив преимущество – 56:52. Хозяева не опустили рук и на исходе четверти вернули себе лидерство – 59:58.

Заключительный отрезок начался с результативного прохода Фридзона, Радд ответил на него смазанным трёхочковым. Наступило короткое затишье, после которого хозяева вновь вырвались вперёд, да ещё и Хайнс очень не вовремя получил фол в нападении. Израильтяне ошибки оппоненту не простили и разыграли очередной шикарный аллей-уп.

В самый неподходящий момент эффективность нападения ЦСКА заметно снизилась. Дважды «армейцы» не укладывались в 24 секунды, отведённые на атаку, затем потерю допустил Джексон. Следом напортачил и Хиггинс, расставшийся с мячом на ровном месте. Итудис эмоционально отреагировал на момент, судьи решили наказать его «технарём» – 70:68 в пользу «Маккаби».

Игроки ЦСКА никак не могли поймать свой ритм в нападении: раз за разом они боялись брать на себя инициативу, частенько передерживая мяч. Джексон и Хайнс соорудили ещё одну потерю, но в критический момент Хиггинс обыграл Уимза один в один и реализовал энд-уан. Концовка выдалась нервной – Хайнс сравнял счёт за полторы минуты до конца матча (74:74), а уже в следующей атаке со средней отличился Хиггинс! Он же упрочил преимущество гостей, реализовав дальний бросок с обидным заступом – только два очка вместо трёх. Радд был точен в проходе – 78:76 в пользу ЦСКА за 35 секунд до финальной сирены.

Хайнс отличился из-под кольца в сложнейшей ситуации – 80:76, Любин взял тайм-аут. Однако это не помогло: три дальних попытки «Маккаби» пришлись мимо цели. Одна из них принадлежала Уимзу, в матче против бывшей команды американец не набрал ни единого очка и совершил аж шесть потерь. Впрочем, в этом компоненте ему не уступали и партнёры: 23 потери – много в любой ситуации, а уж в поединке с лучшей командой Европы – совсем ни в какие ворота.

Уже в грядущую пятницу ЦСКА предстоит домашний матч со стамбульским «Фенербахче», а «Маккаби» отправится в Турцию на встречу с «Дарушшафакой» Дэвида Блатта.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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