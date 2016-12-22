Буран. 6 сезонов, когда на Востоке творился предновогодний хаос

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До Нового года остаётся чуть больше недели, а это значит, что клубы НБА уже прошли треть регулярного чемпионата. Обычно к этому временному отрезку оформляются чёткие группы команд, решающие определённые задачи. В этом сезоне на Западе такое расслоение прошло традиционно, а вот на Востоке творится нечто невероятное: сразу 10 команд, занимающих места с 3-го по 12-е, разделяют всего 4 победы.Сегодня вспоминаем ещё пять сезонов, когда перед новогодними каникулами в Восточной конференции не было понятно ровным счётом ничего.Примечание: все данные указаны на 22 декабря определённого годаКоманд с 40%+ побед: 12Лидер: «Чикаго» (21-2)12-е место: «Нью-Джерси» (9-13)До недавнего времени лучшая команда в истории «регулярок» особенно не волновалась за своих преследователей, которые начали отставать с первых недель. Майкл Джордан и компания до Нового года потерпели всего три поражения: «Буллз» уступили будущему финалисту «Сиэтлу», финалисту конференции «Орландо» и третьей команде Востока «Индиане». Следующий раз «Чикаго» образца 72 побед оступился только 4 февраля.За спиной трёх лучших команд развернулась нешуточная борьба. «Кливленд» (47-35), «Нью-Йорк» (47-35), «Атланту» (46-36) и «Детройт» (46-35) на финише «регулярки» разделила всего одна победа. Последнюю строчку занял «Майами» (42-40), немного опередивший «Шарлотт» (41-41). Правда, вся эта позиционная суматоха была лишена всякого смысла: «Чикаго» ни на секунду не дал усомниться в своей неуязвимости, на пути к финалу лишь однажды уступив «Нью-Йорку».Команд с 40%+ побед: 13Лидер: «Атланта» (19-7)13-е место: «Детройт» (12-15)В последнем сезоне, когда в форме «быков» ещё выступал Майкл Джордан, «Чикаго» пришлось добывать первую строчку на Востоке и пробивать путь к шестому чемпионству, применяя гораздо больше силы. Та «регулярка» вообще стала настоящим испытанием для всех команд конференции, за исключением «Филадельфии» и «Торонто». Плотная группа, сформированная до Нового года, впоследствии лишь растянулась, оставив неизменным беспрецедентное число претендентов на плей-офф – тринадцать.В итоге лучший спурт выдали именно «Буллз», подходившие к Рождеству только на четвёртом месте. «Чикаго» стал единственным клубом Востока, преодолевшим в том сезоне отметку в 60 побед. «Атланта», наоборот, довольно быстро утратила свою лидирующую строчку, придя к финишу только пятой и выбыв в первом же раунде. Борьба за последние путёвки в плей-офф была особенно упорной: девятым лишним стал «Вашингтон», даже, несмотря на свой положительный баланс побед и поражений (42-40).Команд с 40%+ побед: 12Лидер: «Шарлотт»/«Майами» (16-8)12-е место: «Бостон»/«Атланта» (10-14)Уже спустя каких-то два года «Чикаго» барахтался на дне турнирной таблицы, одержав к 22 декабря всего 2 победы. Правда, от этого борьба в Восточной конференции не стала менее упорной. Команды в очередной раз подошли к Новому году в сверхплотной группе, из которой вырваться было уже не так просто – в том сезоне многие участники гонки могли претендовать на первую строчку.Лучше всех провести начало 2000 удалось «Индиане», всё-таки добравшейся до 56 побед и впоследствии остановившейся только в финале против «Лейкерс». Самый серьёзный рывок совершила «Филадельфия», болтавшаяся у 50%-й отметки перед Новым годом и в итоге занявшая пятую строчку, уступив «Шарлотт» только по «дивизионному» критерию. А вот в подвале выжить удалось немногим, и к концу «регулярки» прыгнуть на ступеньку уходящего поезда можно было только с девятого места.Команд с 40%+ побед: 12Лидер: «Нью-Джерси» (16-8)12-е место: «Филадельфия»/«Кливленд» (11-15)Правление «Нью-Джерси» на Востоке под предводительством Джейсона Кидда было коротким и, пожалуй, самым беззубым. Неудивительно, что в том сезоне в конференции развернулась борьба за победу в каждом матче и за каждую промежуточную позицию в зоне плей-офф. Пелотон, сформировавшийся к Рождеству, в концовке «регулярки» потерял лишь свою хвостовую часть.Итоговая разница между лидирующей тройкой, состоящей из «Нью-Джерси» (52-30), «Детройта» (50-32) и «Бостона» (49-33) и остальными участниками плей-офф была минимальной. Ловить чемпиону Востока против тогдашних монстров из Западной конференции было нечего, хотя стоит отдать должное «Нетс», всё-таки отстоявших свой первый посев. В финале команда Байрона Скотта наткнулась на «Лейкерс», предсказуемо закончивших серию в четырёх матчах.Команд с 40%+ побед: 12Лидер: «Кливленд» (18-7)12-е место: «Вашингтон» (12-14)Ждать острой борьбы и большого количества команд, не просто сражающихся за плей-офф, но при этом показывающих приличный процент побед на Востоке, пришлось почти 15 лет. К Новому году «Кливленд» предсказуемо оккупировал первое место, создав небольшой задел. Позади же образовалась плотная и невероятно длинная группа из команд, претендовавших на самые высокие позиции.По ходу сезона к «Кавз» присоединился только «Торонто», имевший шансы и вовсе замахнуться на первую строчку. За оставшиеся места шла, пожалуй, самая интересная гонка за последние десятилетия. Итоговые результаты просто поразили воображение: сразу 4 (!!!) команды одержали 48 побед и были распределены с третьего по шестое место лишь по дополнительным показателям. «Кливленд» же стал первой командой в истории, победившей в финале НБА соперника, одержавшего в «регулярке» на 16 побед больше!Команд с 40%+ побед: 12Лидер: «Кливленд» (21-6)12-е место: «Орландо» (13-17)Первые два месяца нынешнего сезона стали по-своему уникальными. Помимо того что за 40% побед вновь вышли 12 команд, плотность их расположения к данной временной отсечке стала одной из самых высоких в истории. «Кливленд» и «Торонто» при сохранении текущего темпа и здравии всех своих лидеров вновь имеют все шансы убежать вперёд, а вот что будет твориться за их спинами, предсказать на данном этапе не сможет, пожалуй, никто.