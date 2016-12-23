«Жальгирис» не жаль. УНИКС выиграл второй матч Евролиги кряду

Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
22 декабря 2016, четверг. 21:00 МСК
80 : 88
(19:23, 27:20, 23:15, 11:30)
Жальгирис: Янкунас - 21, Каваляускас - 14, Мотум - 11, Лекавичюс - 9, Улановас - 7, Пэнгос - 6, Вестерманн - 4, Явтокас - 4, Милакнис - 2, Сейбутис - 2, Лима, Валинскас
УНИКС: Лэнгфорд - 26, Параховский - 24, Колом - 15, Каймакоглу - 13, Джонсон - 5, Воронов - 3, Уильямс - 2, Панин, Банич, Антипов, Клименко, Столл
Как и надеялся Евгений Пашутин
, лидер его команды Кит Лэнгфорд
, отдохнув в предыдущей встрече, успел восстановить силы и очень вовремя вернулся в строй именно в том поединке, в котором был особенно нужен.
Начало матча прошло под знаком доминирования связки Кино Колома
и Артёма Параховского
. Они регулярно разыгрывали пик-н-роллы, после которых испанский разыгрывающий врывался в трёхсекундную и делал скидки на белорусского центрового. Иногда Колом вносил разнообразие в эту схему и, обыграв опекавшего его Кевина Пангоса
, точно бросал сам. В то же время в защите Параховский полностью нейтрализовал своего визави Аугусто Лиму
при том, что «Жальгирис» старался строить атаки именно через него и нередко допускал при этом потери.
В результате уже через пять минут после стартового свистка гости вели «+10». Разнервничавшиеся литовцы даже спровоцировали словесную перепалку между Китом Лэнгфордом
и Реналдасом Сейбутисом
, которая закончилась обоюдным техническим фолом. Ситуацию кардинально изменили замены Шарунаса Ясикявичюса
. Вышедший на смену Пангосу Лукас Лекавичюс
сумел наладить игру в нападении, а появившиеся вместо Лимы Антанас Каваляускас
и Робертас Явтокас
агрессивно боролись на чужом щите и продуктивно действовали против Лэтэвиуса Уильямса
. После обмена трёхочковыми Евгения Воронова
и Брока Мотума
на первый перерыв хозяева ушли, уступая лишь 4 очка – 19:23.
Во втором периоде стало очевидно, что Пол Столл
справляется с функциями организатора нападения казанцев гораздо хуже Колома. Кроме того, мяч в буквальном смысле валился из рук Орландо Джонсона
даже в очень простых ситуациях, когда вокруг него не было никого из соперников. В то же время на другой стороне площадки продолжал эффективно строить атаки Лекавичюс, а затем блестящий отрезок выдал Паулюс Янкунас
. Ветеран хозяев ухитрился за считанные минуты набрать 7 очков, а также отметиться подбором в нападении и перехватом.
И даже тайм-аут Евгения Пашутина
не смог предотвратить смену лидера в матче. В этот непростой для УНИКСа момент инициативу на себя взял отдохнувший Лэнгфорд. Он стал самым ярким и результативным в импровизированном конкурсе кинжальных проходов от игроков обеих команд, не дав «Жальгирису» развить успех и уйти в отрыв. Однако перестрелка с дуги Пангоса и Колома на последних минутах первой половины завершилась в пользу американца и зафиксировала превосходство его команды 46:43.
На старте третьей десятиминутки Янкунас вновь блеснул результативностью, раз за разом обыгрывая оппонентов вблизи от кольца фактически одним и тем же финтом. Однако в ответ не попадавший из-под щита Костас Каймакоглу
забил из-за дуги, а затем шикарной передачей вразрез чуть ли не от центральной линии нашёл в чужой «краске» одинокого Уильямса, который сравнял счёт. Равную борьбу на площадке прервал довольно спорный неспортивный фол Евгения Воронова
, который, пытаясь обойти заслон Мотума, врезался в него. Хозяева по максимуму использовали ситуацию, набрав 4 очка за одно владение. Вместе с тем, Каваляускас вновь извлёк выгоду из отсутствия Параховского на паркете и дважды забил с ближней дистанции. А Лекавичюс на кураже реализовал трёхочковый, и перевес литовцев резко вырос до «+11» – 69:58.
Заключительная четверть началась с фестиваля потерь на любой вкус в исполнении обеих команд. Затем Каймакоглу, набрав 5 очков подряд, заставил Ясикявичюса срочно вызвать подопечных на весьма эмоциональный разговор. После него на авансцену вновь вышла связка Колом-Параховский, результативно сработав дважды кряду. Эстафету у партнёров подхватил Лэнгфорд, после точного броска которого наставник литовцев использовал второй тайм-аут. Но наставления Ясикявичюса не помогли, и в следующей атаке наглый трёхочковый из угла Джонсона вывел гостей вперёд.
Следующие минуты ознаменовались зрелищной дуэлью разыгрывающих. В ней Лекавичюс поднимал трибуны на ноги в проходах, а Колом вырвал у него подбор в нападении и забил с фолом, а также отметился очередной скидкой на Параховского. Восклицательный знак в этой разборке поставил Лэнгфорд хладнокровным дальним попаданием через руки давшего ему буквально сантиметры свободы Эдгараса Улановаса. Когда Янкунас всё тем же фирменным движением вновь обыграл соперника, Колом и Параховский исполнили свой коронный номер на бис и вернули «Жальгирис» в положение «-5».
Паулюс опять взялся выручать хозяев, но в самый ответственный момент его трюк не прошёл, и литовцам не оставалось ничего иного, кроме как прибегнуть к тактике умышленных фолов. Однако Лэнгфорд и Джонсон почти безупречной реализацией штрафных не оставили противнику шансов на спасение. 88:80 – УНИКС продолжает восхождение по турнирной таблице Евролиги.