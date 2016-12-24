Горький реванш. «Фенербахче» обыгрывает ЦСКА в Москве

Очередной бэк-ту-бэк, очередной гранд – ЦСКА в этом сезоне как никто другой привык к новому формату Евролиги, который не позволяет расслабиться ни на один тур. После израильского «Маккаби» «армейцам» предстояло проверить на прочность бывшего партнёра по берлинскому спектаклю.С этим качеством у сегодняшней версии «Фенербахче» не всё в порядке, впрочем, как и со стабильностью. Подопечные Желько Обрадовича выстреливают сериями, между которыми позволяют себе ошибиться несколько раз кряду. Перед матчем против принципиального соперника «Фенер» находился в чёрной полосе, уступив в позапрошлом туре «Пао» (70:81), а в последней встрече потерпев поражение в одном из бесчисленных стамбульских дерби: в «сухом» баскетболе «Дарушшафака» Дэвида Блатта оказалась сильнее – 64:71.Не обошлось без воспоминаний об амбициозной стамбульской команде в матче, к которому она, казалось, не имела никакого отношения. Всё дело в том, что единственное поражение к отчётному поединку ЦСКА потерпел от «Дарушшафаки», пропустив гигантский рывок в первой четверти. Ощущения дежавю явно не покидало болельщиков ЦСКА в Израиле, когда «Маккаби» пытался проделать тот же самый фокус. Не получилось. Подопечные Итудиса купировали проблему в самом её зародыше, сохранив отрыв от ближайших преследователей: «Фенербахче» перед московской встречей отставал от москвичей на четыре победы.Турки прилетели в Москву без Богдана Богдановича, который всё ещё восстанавливается после травмы, полученной в матче с «Жальгирисом». ЦСКА по традиции недосчитался Нандо де Коло, а вот Милош Теодосич, получивший отдых в начале недели, как и ожидалось, появился в итоговой заявке.Пока игроки стартовой пятёрки только снимали свою разминочную форму, в центре площадки уже собрались Желько Обрадович, Жорди Бертомеу и главный виновник короткой церемонии Димитрис Итудис. Греческий тренер принимал приз лучшему тренеру Евролиги прошлого сезона из рук своего учителя.Диктор уже был готов назвать фамилии игроков, которые начали выходить на паркет «Мегаспорта», как представление прервала ещё одна церемония, к сожалению, с куда более грустным содержанием. 8 тысяч собравшихся гробовой тишиной почтили память убитого посла РФ в Турции Андрея Геннадьевича Карлова. Через несколько мгновений два фанатских сектора зарядили свои песни – всё было готово к баскетбольному действу.Первые минуты матча куда скованнее провели гости, после точной дальней атаки Наннали, несколько раз застрявшие в плотной обороне «армейцев». Хозяева не стали долго отсиживаться и сразу же начали использовать преимущество в игре один на один. Однако в полной мере запустить своё нападение «армейцам» удалось только с появлением на площадке Милоша Теодосича, тут же набравшего 4 очка подряд (10:9).Вскоре турки вышли за лимит фолов, что позволило «армейцам» довольно быстро увеличить преимущество до двукратного (18:9). Хозяева не стали придумывать велосипед, откровенно идя на фолы при каждом удобном случае. Гости этому особо не препятствовали, по итогам первых 10 минут занеся в свой актив только несколько выверенных атак на периметре, закончившихся точными попаданиями Наннали и Калинича – 23:13.Подопечным Желько Обрадовича нужно было срочно находить ритм в нападении, и решением этой задачи вплотную занялся Бобби Диксон. Миниатюрный разыгрывающий не обыгрывал своих визави один на один и не отправлялся в сольные проходы, зато с точностью хирурга находил передачами своих партнёров. Удачный отрезок для первого номера гостей завершился дальним попаданием и тайм-аутом Димитриса Итудиса (28:25).Достучаться до своих игроков Итудис не смог, и даже после супермомента, когда в стиле лучших квотербэков НФЛ Виктор Хряпа зарядил мяч через всю площадку точно в руки Теодосичу, «армейцы» не проснулись, продолжив совершать потерю за потерей. Куда внушительнее оказались аргументы игроков «Фенербахче», сравнявших счёт за 2 минуты до сирены. Только тогда хозяева паркета наконец-то взорвались, несколько раз в клочья разорвав оборону турок. Окончательный счёт половины эффектным данком установил Ян Веселы – 41:36.«Армейцы» решили не повторять ошибок второй четверти, сразу же ответив на несколько точных выпадов в исполнении Диксона и Махмутоглу. Особенно старались Воронцевич и Теодосич, отправившие в кольцо «Фенербахче» 4 трёхи подряд, заметно подняв процент дальних попаданий ЦСКА (55:44). Подопечные Обрадовича, наоборот, серьёзно ухудшили свои показатели, притом что исполняли свои попытки из довольно выгодных положений. И всё-таки за счёт своих лидеров «Фенер» вновь сумел подобраться вплотную: Датоме, Юдо, а затем и Диксон, оформивший четырёхочковый под занавес четверти, заставили болельщиков с интересом ждать последнего периода – 59:58.Напряжение нарастало, что чувствовалось в действиях обеих команд: за первые 2,5 минуты баскетболисты расщедрились целыми двумя очками. Теодосич своей трёхой, казалось, снял часть груза с плеч, но Антич, а затем Юдо вновь вывели свою команду вперёд. Игра на выживание продолжилась, и следующий выпад остался за ЦСКА: Семён Антонов сразу после выхода со скамьи отличился издали, а Аарон Джексон сделал косметическую операцию на коленях Перо Антича в проходе.Всё тот же Джексон после тайм-аута Обрадовича опять отличился из-под кольца, заставив Желько вновь пообщаться с судейским столиком (69:66). Кто ответил в следующих владениях «Фенербахче»? Да, вы их уже знаете: в очередной раз сравняли счёт именно Антич и Юдо. В предпоследней атаке на решающий бросок «армейцы» вывели Никиту Курбанова, и форвард своих партнёров не подвёл (75:72). «Фенербахче» нужен был быстрый трёхочковый, и Джеймс Огастин исхитрился его подарить, когда Диксон уже обходил его в проходе. Судьбу матча решал Милош, но его бросок получился невероятно сложным по исполнению – 75:75.К сожалению, ЦСКА оказался не готов к дополнительной пятиминутке, в которой у «армейцев» не получилось практически ничего. Первые же владения завершились потерями, после которых лёгкие очки набрали Наннали и Диксон, ещё успевший забить очередной трёхочковый. Гости, вдохновлённые неожиданными успехами, продемонстрировали свою лучшую игру в обороне именно в овертайме. «Армейцы» в ответ смогли предложить лишь индивидуальные действия, раз за разом разбивавшиеся о постоянную подстраховку и движение турок в защите. Нескольких добавлений на чужом щите подопечным Обрадовича хватило, чтобы снять все вопросы о победителе. 79:95 – «Фенербахче» наносит ЦСКА второе поражение в Евролиге.Главный тренер «Фенербахче»Когда игра решается в овертайме, она всегда получается специфичной. Сегодня обе команды имели шансы на победу. ЦСКА был хорош в первой половине: они реализовали 12 из 15 двухочковых. Хорошая вещь для нас – мы не сдавались, и всегда оставалась в игре. В последней четверти у нас было преимущество в 4 очка, но мы его не удержали, принимая неправильные решения. ЦСКА также имел шансы на победу, имея 3 очка преимущества в концовке. Ключом к успеху стала первая минута в овертайме, когда мы смогли здорово отзащищаться.Я очень счастлив, потому что для нас это очень важная победа. Мы победили лучшую команду в Европе, даже, несмотря на то, что они сейчас играют без Нандо де Коло и иногда без Теодосича. Каждый игрок важен, и это лишь в очередной раз показывает, какую отличную работу проделал Димитрис Итудис.Главный тренер ЦСКАМы здорово стартовали и делали то, что и планировали как в защите, так и в атаке. Даже, несмотря на пропущенные 95 очков, считаю, что сегодня мы неплохо защищались – слишком много пропустили только в овертайме. Во второй четверти делали много потерь, что стало результатом давления со стороны их игроков. И всё же мы лидировали после половины, а в третьей увеличили лидерство, и лишь в концовке пропустили необязательные очки.Не хочу говорить о моменте с участием Джеймса Огастина. Да, мы хотели сфолить, и у Джеймса было три возможности это сделать. Не хочу винить в этом игрока – у нас ещё оставался овертайм и это был не последний момент в матче. В овертайме всё решили потери и хорошая защита «Фенербахче» на первых двух минутах. Конечно, поражение всегда болезненно, но ничего ещё не проиграно. Мы вернемся и покажем себя.