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175 лет назад 2016
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Шакил О'Нил
Фото: Reuters
Текст: Олег Толокевич

Доминирующий Дизель. 10 безумных историй о Шакиле О'Ниле

Баскетболист, доктор философии, актёр, рэпер, офицер полиции, спортивный ведущий и другие профессии легендарного центрового НБА.
24 декабря 2016, суббота. 14:30. Баскетбол
Шакил О'Нил попрощался с карьерой баскетболиста пять лет назад, а в этом году получил заслуженные почести. В сентябре его вместе с Алленом Айверсоном и Яо Мином включили в баскетбольный Зал славы, в декабре «Майами» вывел из обращения 32-й номер, под которым он выступал в составе флоридцев, а руководство «Лейкерс» в ближайшее время готовится установить статую Шакила перед «Стэйплс-центром». О'Нил, чья харизма столь же велика, сколь огромно его сердце сердце, был настоящим украшением лиги. Но знаменитый игрок не стал ограничиваться баскетбольными рамками, попробовав себя в самых разных направлениях. Следующие 10 рассказов помогут вам лучше узнать самого доминирующего центрового в истории НБА.

Большой Аристотель


Не секрет, что достижения баскетболистов в образовании зачастую заканчиваются в старшей школе или на первом курсе колледжа, в который они поступили из-за ограничений, действующих в НБА. Но есть и исключения. Шакил вовремя позаботился о своём будущем, получив диплом бакалавра в университете штата Луизиана в 2000 году. Если вы подумали, что О'Нил остановился на этом, то здорово ошиблись, ведь уже через пять лет Дизель стал магистром в области делового администрирования в университете Финикса. В 2012 году Шак ещё раз всех удивил своей тягой к знаниям, защитив докторскую диссертацию на тему «Двойственность, юмор и агрессия в стилях лидерства».

О'Нил – голливудский актёр


Наблюдать за игрой профессиональных спортсменов в фильмах или сериалах всегда интересно. Обычно игрокам отводится эпизодическая роль, но О'Нил пошёл дальше. Шакил был главным героем в боевике «Мистер Сталь» и комедии «Джинна вызывали?», но обе кинокартины были встречены негативными отзывами критиков. Фильм про супергероя номинировали на сайте «Rotten Tomatoes» в категории «Худшая мужская роль»,
а попытки О'Нила сыграть волшебника Джинна привели к тому, что киноленте хотели присвоить звание «Худшее кино всех времён». Шак продолжает регулярно сниматься в новых фильмах, но теперь предпочитает играть камео.

Миллион прозвищ


Список прозвищ Шакила, которые он придумывал себе сам или ему давали одноклубники и друзья, бесконечен. При этом у каждого прозвища есть своя история, которую он всегда может рассказать. Вот примерный список: Шак, Дизель, Супермен, Большой Аристотель, Большой Папочка, Большой Шактус, Большой Кактус, Большой Банан, МэрМсШак, Реальная Сделка, Большой Трилистник, Папочка Шак, Хобо Мастер, Большой Галактус, Большой Генерал, Шак Фу, Дизель, Уилт Чембернизи, Доктор Шак, Шаковик и Большой Твиттерер. Конечно, это не все его прозвища, но одни из лучших.

Тренировка нагишом


Бывшие тренеры О'Нила любят рассказывать истории о том, как Шак проделывал различные шалости, пытаясь поднять настроение в раздевалке. Фил Джексон, который был наставником Дизеля в «Лейкерс» поведал, как однажды О'Нил провёл тренировку голым, в одних кроссовках. Трудно представить себе человека его габаритов, который расхаживал бы по площадке в одной обуви. Ещё более трудно поверить, что этот человек пытался играть в баскетбол в таком виде. Но для Шака это было обычным делом. Он лучше других знал, как развлечь одноклубников, зрителей, а иногда даже соперников.

Офицер О'Нил


На протяжении игровой карьеры Шакил не раз был тесно связан с правоохранительными органами, но только в хорошем смысле. О'Нил прошёл подготовку в полицейской академии Лос-Анджелеса, по окончании которой получил звание офицера. В 2005-м Шак служил в качестве пресс-секретаря в фонде по борьбе с сексуальными преступлениями против детей в Интернете. С переходом в «Майами» полицейская карьера Дизеля пошла в гору. Во Флориде Шакил тренировался с полицией Майами-Бич и вскоре стал резервным офицером. Несмотря на то что большинство должностей О'Нила в правоохранительных органах почётные, он сыграл огромную роль в создании позитивного образа американской полиции.

Карьера рэпера


В своё время Шак не упустил возможность попробовать себя в роли рэпера. Центровой подписал контракты с четырьмя лейблами, включая Interscope Records, на которых записывались Тупак Шакур, Доктор Дре и Эминем. В 1993 году свет увидел первый альбом О'Нила «Shaq Diesel». Несмотря на невысокие оценки музыкальных критиков, дебютная пластинка лучшего новичка регулярного чемпионата НБА-1992/93 продалась тиражом более 1 млн копий и заслуженно получила статус платиновой.

Самый известный конфликт в истории баскетбола


Вражда между Коби и Шаком является одной из самых известных и хорошо задокументированных в истории профессионального спорта, не говоря уже об НБА. В «Лейкерс» тогда были две звезды, два доминирующих игрока, которые считались лучшими в мире. Они вместе защищали цвета самого известного калифорнийского клуба НБА с 1996 по 2004 год. Неприязнь между двумя партнёрами по команде началась практически с момента их знакомства. Мамба и Дизель придерживались разной баскетбольной философии. Если Шак пытался окружить себя юмором, а порой даже безразличием, то Брайант всегда старался придерживаться серьёзного настроя и невероятной трудовой этики. Звёздному дуэту даже не помогло завоевание трёх подряд чемпионских титулов. Эта напряжённость вылилась в несколько драк на тренировке и последующий уход Шака в «Майами». Вражда между игроками не закончилась после того, как они оказались в разных клубах, но со временем им всё же удалось найти общий язык.

О'Нил потратил свой первый миллион за 45 минут


Когда Шак подписал контракт с «Орландо», ему не потребовалось много времени, чтобы расстаться со своим первым миллионом. Большинство людей не зарабатывает столько за всю жизнь, а Дизель потратил эти деньги меньше чем за час. Как и многие другие игроки, О'Нил рос в бедной семье, поэтому, когда президент флоридского клуба вручил ему первый чек, он купил для своих родителей дом в хорошем районе. Кроме того, деньги Шака позволили его матери и отцу оставить свою работу. Возможно, это и было рискованно, ведь О'Нилу тогда было всего 20 лет, но целеустремлённость центрового в итоге сделала своё дело.

Провёл передачу на национальном телевидении без штанов


Всё началось со спора с Айзеей Томасом, который не верил, что Дуайт Ховард сможет оформить дабл-дабл в следующей игре. После того как Ховард закончил матч без дабл-дабла, Шаку пришлось выполнить условия спора. О'Нил вёл передачу на национальном телевидении без штанов и даже не потерял работу. Отметим, что легендарный центровой нашёл в себе силы не только появиться в таком виде перед миллионами телезрителей, но и выдержать многочисленные подколы со стороны соведущих, особенно Чарльза Баркли.

Шак мог спасти The Notorious B.I.G.


Кто знает, как изменилась бы история, если бы О'Нил был вместе с известным рэпером The Notorious B.I.G., когда его застрелили. Возможно, Бигги сейчас был бы жив или мы бы жили в мире без Шака. Работая над своей музыкальной карьерой, О'Нил подружился с Кристофером Уоллесом (настоящее имя The Notorious B.I.G.). Они даже записали совместный трек «Can’t Stop the Reign», который вошёл в альбом Дизеля. Бигги пригласил Шака на вечеринку, но центрового не пропустила охрана. После мероприятия рэпер вместе с лидером «Лейкерс» должен был отправиться на ещё одно торжество, но из-за инцидента с охраной они добирались до отеля по отдельности. На одном из светофоров машину, в которой ехал The Notorious B.I.G., расстрелял неизвестный. Бигги скончался от пяти огнестрельных ранений до прибытия в ближайшую больницу. Друг рэпера до сих пор считает, что нападавшему вряд ли удалось бы осуществить задуманное, если бы О'Нил тогда ехал в машине вместе с Бигги, ведь центрового повсюду сопровождали охранники.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс Майами Хит Орландо Мэджик Коби Брайант Шакил О'Нил
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