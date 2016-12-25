Теодосич: без труда смогу адаптироваться в НБА

«Ещё некоторое время назад думал, что вряд ли пригожусь в НБА в свои 30 лет»

«Не думаю, что сейчас я лучший игрок в Европе»

Милош Теодосич уже давно занял отдельную нишу в европейском баскетболе, а последние успехи в ЦСКА и сборной Сербии лишь закрепили его высокий статус. В этом сезоне защитник не сбавляет оборотов и показывает, пожалуй, лучший баскетбол в своей карьере. За неделю до Нового года один из ярчайших игроков Европы нашёл время, чтобы пообщаться с корреспондентом «Чемпионата».– Да, это действительно был лучший год в моей карьере: победа в Евролиге и серебряная медаль на Олимпийских играх. Это был блестящий год и для меня, и для моих команд. Я очень горжусь всем достигнутым.– Первое воспоминание из Берлина – это что-то из глубины души, то, что долго снилось. Не мог представить,что такое количество счастья можно ощутить в один момент. Может быть, причина в том, что мы так долго ждали этой победы, и каждый раз она уходила из рук, когда мы были очень близко к ней, и кто-то умудрялся её забрать раньше нас. Но вот наконец мы победили. Все в клубе были намного больше, чем просто счастливы и довольны.– Я был настолько уставший, что даже и приблизительно не мог радоваться так, как себе это представлял. Потому что мы столько эмоций и энергии оставили на площадке, чтобы победить, что на самом деле в какую-то секунду почувствовал, что нет никаких сил на то, чтобы радоваться.– Сейчас я не размышляю об НБА: в настоящий момент я игрок ЦСКА. И это единственное, что сейчас меня интересует – до конца сезона я буду думать только об этом. Да, конечно, я был бы не против попробовать себя в самой сильной лиге мира. Но, если честно, я сейчас вообще об этом не думаю. Просто потому что знаю: если всё будет складываться, то у меня будет время обо всём поразмыслить.– Ещё некоторое время назад я думал, что вряд ли пригожусь в НБА в свои 30 лет, потому что в Америку едут в основном очень молодые игроки, 22-23 лет, у которых есть время, чтобы привыкнуть и адаптироваться. Но что касается именно адаптации, это не было бы для меня большой проблемой.Не думаю, что игроки, которые уезжали в НБА, но ничего существенного там не добились, ошиблись или были не правы. Просто им хотелось узнать, сложится там или нет. Огромную роль сыграло и то, в какой клуб они поехали. И ещё важно, как быстро у тебя получилось адаптироваться к игре и жизни за океаном. Но в любом случае вряд ли они ошиблись, потому что это было их желание, и не думаю, что они сожалеют об этом.– Нет никакого официального разрешения на бумаге, подписанного тренером, которое бы позволяло мне делать на площадке всё, что я хочу. Но я уверен, что у нас с Димитрисом сложились блестящие отношения. Он понял меня как личность, понял мой характер, и может быть, поэтому дал мне больше свободы, чем требовалось бы кому-то другому. Надеюсь, что эту степень свободы я отрабатываю своими действиями на площадке.Уверен, что он доверял мне как игроку и до того, как пришёл тренировать ЦСКА, потому что он и был тем человеком, который хотел, чтобы я остался в клубе. Думаю, что по ходу нашей совместной работы его доверие ко мне перешло на ещё более высокий уровень.– Для меня тренировать самого себя ужасно тяжело. Может быть, я когда-то в шутку говорил о том, что не представляю себя тренером, именно по этой причине. Но я абсолютно уверен, не очень-то это и легко – сотрудничать и находить общий язык со мной. Димитрис, как и Ивкович когда-то, дал мне и себе время, чтобы притереться друг к другу. Но, опять же, я шутил, конечно, насчёт того, что меня очень сложно тренировать.– Думаю, во мне достаточно и таланта, и трудолюбия. Когда я был совсем маленьким, я очень много тренировался, как вообще все в Сербии. Все это знают: 3-4 тренировки в день, баскетбол – баскетбол – школа – баскетбол – школа. Лет до 20 я вообще не знал ничего другого в жизни, кроме тренировок. Но, с другой стороны, есть и небольшая порция таланта. Сейчас количество тренировок, естественно, уменьшилось, стало больше игр, поэтому где-то на тренировках стараешься себя поберечь, чтобы полностью выложиться во время матча.– Не думаю, что сейчас я лучший игрок в Европе. Вон там на площадке за моей спиной тренируется лучший игрок Европы – Нандо Де Коло. Но даже если он и не лучший, то точно один из лучших. А ещё есть Серхио Льюль и Вассилис Спанулис. И когда я смотрю, как Нандо каждый день тренируется и выкладывается, я нахожу в себе мотивацию быть полезным из матча в матч. Надеюсь, мы помогаем друг другу сохранять эту мотивацию.«Кроме баскетбола есть только баскетбол»– В каждом пасе, конечно же, есть и немного удачи. Везение – это один из важных элементов всех тех передач. Но в первую очередь это огромное взаимопонимание с партнёрами по команде, с которыми за мои шесть лет здесь мы достигли невероятного уровня взаимодействия. Огромная заслуга в этих передачах моих коллег, которые мне во всём помогают.– В этом сезоне осталось защитить титул Евролиги и попробовать сделать ещё один шаг вперёд с национальной сборной. После всех серебряных медалей есть только одно пока неосуществлённое желание – золотые медали чемпионата Европы. Не могу сказать, что мы очень надеемся, но точно будем к этому идти.– Кроме баскетбола есть только баскетбол. Я на самом деле люблю, обожаю наш вид спорта. Это то, что делает меня счастливым и полноценным. Меня, мою жизнь, жизнь моей семьи. Это та вещь, о которой мы разговариваем и вне тренировок. И ещё очень важная часть моей жизни – друзья. Стараюсь уделять им внимания столько, сколько мне позволяет график, потому что это те люди, которые наполняют жизнь счастьем.– Да… Нет, нет, конечно. Причина того, что я не женат, точно не в том, что я слишком люблю баскетбол. Есть у меня ещё время, не такой я уж и старый.