Конечно, Вася! Как 236-сантиметровый центровой покорил страну

Рождение легенды

Расцвет карьеры

В 14-летнем возрасте он с семьёй оказался в числе депортированных в Казахстан. Уже к тому моменту рост юноши составлял более 2 метров!

В одном из эпизодов Ахтаев не выдержал и как бы случайно наступил грузину на ногу. Тот упал и потерял сознание.

Прощание с баскетболом

Несмотря на все свои таланты, он так и не заиграл за сборную СССР. По одной из версий, в национальную команду его не брали как раз за то, что он был из числа депортированных.

26 декабря 86 лет исполнилось бы выдающемуся советскому баскетболисту, центровому алматинского «Буревестника» Увайсу Ахтаеву.Рост – 2 метра 36 сантиметров, вес – около 180 килограммов, размер обуви – 58. Едва ли человеку таких габаритов будет просто жить в современном мире, что уж говорить о середине прошлого столетия.Увайс родился 26 декабря 1930 года в селе Вашандарой Шатойского района Чечено-Ингушской АССР. В 14-летнем возрасте он с семьёй оказался в числе депортированных в Казахстан. Уже к тому моменту рост юноши составлял более 2 метров! В Караганде, куда попал Увайс, семье приходилось трудно – люди скорее выживали, чем жили. Для растопки печей воровали шпалы.Однажды будущую звезду советского баскетбола поймали с поличным – каково же было удивление сотрудников милиции, которые своими глазами увидели 14-летнего гиганта, несущего не одну, две (что было максимумом для физически развитого взрослого мужчины), а сразу четыре шпалы!В том же году Увайс попал в местный техникум физкультуры, где окончательно стало ясно, что спорт – его призвание. За пару лет он попробовал себя во многих видах спорта: бокс, борьба, лёгкая атлетика и даже водное поло. По свидетельствам очевидцев, в то время как остальные выбивались из сил, плавая за мячом, Ахтаев просто ходил по дну бассейна. В баскетбол Увайс попал, по сути, случайно – во время легкоатлетических соревнований на него обратил внимание тренер Исаак Копелевич.Он был Гулливером среди лилипутов, ведь тогда средний рост советского баскетболиста составлял 190 сантиметров, куда уж там до ахтаевских 236! По слухам, его даже приглашали сняться в одноимённом фильме – «Гулливер и лилипуты», но Увайс ответил отказом, ведь баскетбол для него всегда был на первом месте.Увайс попал в «Буревестник» в 1950 году. Будучи человеком общительным и дружелюбным, он быстро завоевал сердца болельщиков, которые изменяли его имя на русский манер и ласково называли кумира Васей. Одно его появление в казахстанском коллективе сделало команду на порядок сильнее – мало кому из соперников удавалось без труда набирать очки в противостоянии с Ахтаевым, дежурящим под кольцом.Соперники шли на всевозможные ухищрения, пытаясь остановить великана. Так, например, игрок московского «Динамо» Виктор Власов незаметно от судей щекотал Ахтаева. Во время матча с динамовцами из Тбилиси ему не давал прохода Гурам Абашидзе. В одном из эпизодов Увайс не выдержал и как бы случайно наступил грузину на ногу. Тот упал и потерял сознание, а впоследствии больше никаких вольностей при опеке великана себе не позволял.Ахтаев первым в Советском Союзе исполнил данк двумя руками. Ему для этого достаточно было руки просто вытянуть. Фирменным техническим элементом в его исполнении считается и пас через всю площадку. Мало кто, кроме него, мог похвастать способностью передавать мяч столь точно и сильно.Вот что говорил об Ахтаеве великий советский тренер Александр Гомельский: «Он был мягок с мячом, даже ласков с ним. Вася действительно играл. И не надо думать, что Ахтаев был ограниченным в игровом плане человеком. Отнюдь! Конечно, в первую очередь он использовал свой рост и старался забить, вернее, вколотить, мяч в корзину. Но у него был и неплохо поставленный бросок, особенно со штрафных. Прекрасно играл в защите, ставя такую «крышу», что выбраться из-под неё было неимоверно трудно. Это был умный, смышлёный игрок, любящий, чувствовавший и понимающий баскетбол».Несмотря на все свои таланты, он так и не заиграл за сборную СССР. По одной из версий, в национальную команду его не брали как раз за то, что он был из числа депортированных. Рассказывают, что сам всесильный Лаврентий Берия предложили сменить фамилию и национальность (в паспорте он стал бы Копелевичем и в графе «национальность» в паспорте стояло бы «еврей»), но он, пойдя на хитрость, отказался. Позже Увайс всё же попал в сборную, но вылетел оттуда после поражения в первом же матче с болгарами. На него и его будущего партнёра по «Буревестнику» Арменака Алачачяна спустили всех собак. Именно Ахтаев предложил Алачачяну перебраться в Алма-Ату, и тот с радостью принял приглашение.В короткий срок некогда скромный клуб стал одним из лучших в огромной стране. Слава о казахстанском дуэте гремела на весь Советский Союз. Воспоминаниями об Ахтаеве и той команде тех лет делится экс-игрок, а впоследствии и тренер «Буревестника» Игорь Попов.«Элитные клубы откровенно побаивались нашу команду. Перед соперниками «Буревестника» вставала проблема: как нейтрализовать Ахтаева – самого высокого баскетболиста страны, башней возвышающегося над всеми игроками и умело взаимодействующего с Алачачяном, который был великолепным диспетчером и умело снабжал мячами уникального центрового. А уж когда мяч попадал к Ахтаеву, он знал, как им распорядиться», – вспоминал Попов.Он же отмечал, какой непосильной задачей было сдержать Ахтаева в нападении. «Увайс был очень хитёр и техничен. И тогда, и сегодня мало кто из центровых мог похвастать такими передачами. У Васи, по-моему, был лишь один недостаток – медлительность… Повышенное внимание соперников к лидерам нашей команды развязывала руки остальным игрокам – мне, Платонову, Джиимбаеву, Калюжному, что и делало алматинский «Буревестник» чрезвычайно опасным. Старались мы все, но погоду делали, конечно, Алачачян и Ахтаев. Я считаю большим счастьем, что играл рядом с этими выдающимися баскетболистами», – подытожил Попов.Очень жаль, но Ахтаев ни разу не сыграл на Олимпийских играх. Его не взяли ни в Хельсинки-1952, ни в Мельбурн-1956. В ином случае мир стал бы свидетелем противостояния Васи с американским центровым Биллом Расселом. К слову, позднее Алачачян всё же пробился в сборную и стал её лидером, а вот Ахтаева подвело здоровье.В 1957 году у него обнаружили сахарный диабет, а вскоре он слёг с воспалением лёгких. Увайс сумел побороть болезни, но врачи были непреклонны – никакого баскетбола. Ахтаев не мог расстаться с делом всей жизни и вернулся в Грозный, став тренером.20 лет спустя он умер в столице Чеченской Республики в возрасте 48 лет. За свою недолгую, но яркую карьеру он не выиграл ни одного крупного турнира, не получил ни одной индивидуальной награды. Тем не менее Ахтаев остался в сердцах любителей баскетбола – невероятного роста гигант с добродушной улыбкой на лице.