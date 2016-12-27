Уэйд включил режим Флэша, Коли-Стайн «обворовал» Гэя

«Филадельфия» потерпела очередное поражение, на этот раз от «Сакраменто». На 25 очков центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида своими 30 очками ответил «большой» калифорнийцев Демаркус Казинс
. А вот как соперники подбадривали друг друга по ходу встречи.
Ещё один забавный эпизод – игроки «Сакраменто» Уилли Коли-Стайн и Руди Гэй
не поделили мяч: Коли-Стайн буквально украл аллей-уп, предназначавшийся Гэю, но всё закончилось благополучно.
«Кливленд» потерпел поражение от «Детройта», что не стало большой неожиданностью, ведь команда Тайрона Лю проводила второй матч за два дня и в нём не принимал участия Леброн Джеймс
. Статистика «Кавальерс» после возвращения Короля в Огайо такова: 129-43 с Джеймсом, 4-18 – без него. Самым результативным игроком поединка стал форвард «Пистонс» Тобиас Харрис
(21 очко).
Однако один из самых зрелищных моментов в свой актив записал Кайри Ирвинг.
Он хладнокровно реализовал средний бросок, избавившись от опеки Кентавиуса Колдуэлла-Поупа
эффектным финтом.
«Вашингтон» взял верх над «Милуоки», разыгрывающий столичного коллектива Джон Уолл
отметился дабл-даблом из 18 очков и 16 передач. Для него это 4-й матч сезона, в котором он раздал 15 и более передач. Для сравнения – за весь прошлый сезон в его активе были 4 подобные встречи.
«Бруклин» обыграл «Шарлотт» в драматичной концовке, героем встречи стал Рэнди Фой
. После заблокированной попытки Кембы Уокера и добавления Коди Зеллера
«Хорнетс» повели «+1» за 2,3 секунды до конца. После розыгрыша мяч попал к Фою, и тот реализовал сложнейший трёхочковый баззер-битер. Интересно, что он стал лишь вторым в карьере 33-летнего защитника.
«Хьюстон» одержал уверенную победу над «Финиксом», не особо заботясь об обороне – 131:115. Самым результативным стал защитник техасцев Джеймс Харден
, набравший 32 очка и раздавший 12 передач. Эта встреча стала для него 10-й в нынешнем сезоне, в которой он набирал минимум 30 очков и отдавал минимум 10 передач. В прошлом сезоне он выдал 8 таких поединков.
Однако главной звездой вечера стал далеко не Харден. Куда Бороде до одноклубника Чинану Онуаку
, ведь «большой» принялся за старое – реализовал два штрафных из двух «из-под юбки».
«Торонто» справился с «Портлендом» во многом благодаря Кайлу Лоури
(27 очков и 7 передач) и Демару Дерозану
(20 очков, 10 подборов и 7 передач). Менее заметным на их фоне выглядел Терренс Росс. Он набрал всего 4 очка, 2 из которых принёс этот великолепный данк!
Вспомнил молодость Дуэйн Уэйд
. Защитник «Чикаго» феерил в матче с «Индианой», включив режим Флэша. В одном из эпизодов Уэйд перехватил мяч и вколотил его сверху, как делал это в лучшие годы. Или его «лучшие годы» продолжаются? Так или иначе «Буллз» одержали победу, Дуэйн записал на свой счёт 21 очко.