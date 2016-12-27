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175 лет назад 2016
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Дуэйн Уэйд
Фото: Reuters
Текст: Ринат Салахетдинов

Уэйд включил режим Флэша, Коли-Стайн «обворовал» Гэя

«Дружба» Казинса и Эмбиида, очередное поражение «Кливленда» без Леброна, штрафные «из-под юбки» от Онуаку – в обзоре «инстаграма» НБА.
27 декабря 2016, вторник. 11:45. Баскетбол
«Филадельфия» потерпела очередное поражение, на этот раз от «Сакраменто». На 25 очков центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида своими 30 очками ответил «большой» калифорнийцев Демаркус Казинс. А вот как соперники подбадривали друг друга по ходу встречи.Ещё один забавный эпизод – игроки «Сакраменто» Уилли Коли-Стайн и Руди Гэй не поделили мяч: Коли-Стайн буквально украл аллей-уп, предназначавшийся Гэю, но всё закончилось благополучно.«Кливленд» потерпел поражение от «Детройта», что не стало большой неожиданностью, ведь команда Тайрона Лю проводила второй матч за два дня и в нём не принимал участия Леброн Джеймс. Статистика «Кавальерс» после возвращения Короля в Огайо такова: 129-43 с Джеймсом, 4-18 – без него. Самым результативным игроком поединка стал форвард «Пистонс» Тобиас Харрис (21 очко).Однако один из самых зрелищных моментов в свой актив записал Кайри Ирвинг. Он хладнокровно реализовал средний бросок, избавившись от опеки Кентавиуса Колдуэлла-Поупа эффектным финтом.«Вашингтон» взял верх над «Милуоки», разыгрывающий столичного коллектива Джон Уолл отметился дабл-даблом из 18 очков и 16 передач. Для него это 4-й матч сезона, в котором он раздал 15 и более передач. Для сравнения – за весь прошлый сезон в его активе были 4 подобные встречи.«Бруклин» обыграл «Шарлотт» в драматичной концовке, героем встречи стал Рэнди Фой. После заблокированной попытки Кембы Уокера и добавления Коди Зеллера «Хорнетс» повели «+1» за 2,3 секунды до конца. После розыгрыша мяч попал к Фою, и тот реализовал сложнейший трёхочковый баззер-битер. Интересно, что он стал лишь вторым в карьере 33-летнего защитника.«Хьюстон» одержал уверенную победу над «Финиксом», не особо заботясь об обороне – 131:115. Самым результативным стал защитник техасцев Джеймс Харден, набравший 32 очка и раздавший 12 передач. Эта встреча стала для него 10-й в нынешнем сезоне, в которой он набирал минимум 30 очков и отдавал минимум 10 передач. В прошлом сезоне он выдал 8 таких поединков.Однако главной звездой вечера стал далеко не Харден. Куда Бороде до одноклубника Чинану Онуаку, ведь «большой» принялся за старое – реализовал два штрафных из двух «из-под юбки».«Торонто» справился с «Портлендом» во многом благодаря Кайлу Лоури (27 очков и 7 передач) и Демару Дерозану (20 очков, 10 подборов и 7 передач). Менее заметным на их фоне выглядел Терренс Росс. Он набрал всего 4 очка, 2 из которых принёс этот великолепный данк!Вспомнил молодость Дуэйн Уэйд. Защитник «Чикаго» феерил в матче с «Индианой», включив режим Флэша. В одном из эпизодов Уэйд перехватил мяч и вколотил его сверху, как делал это в лучшие годы. Или его «лучшие годы» продолжаются? Так или иначе «Буллз» одержали победу, Дуэйн записал на свой счёт 21 очко.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Демаркус Казинс Джеймс Харден Джон Уолл Дуэйн Уэйд Кайри Ирвинг Рэнди Фой Фото
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09:56 Росс исполнил данк с разворотом на 360 градусов
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08:56 29 очков Макколлума не спасли «Портленд» от поражения в игре с «Торонто»
08:24 «Чикаго» оказался сильнее «Индианы», Уэйд набрал 21 очко, Миротич — 20
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06:38 32 очка и 12 передач Хардена помогли «Хьюстону» победить «Финикс»
06:19 Трёхочковый бросок Фоя принёс «Бруклину» победу над «Шарлотт»
06:00 «Детройт» нанёс «Кливленду» седьмое поражение в сезоне, Харрис набрал 21 очко
05:52 «Вашингтон» одолел «Милуоки», Портер набрал 32 очка, Адетокунбо и Бил — по 22
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