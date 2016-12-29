«Говорю сыну: «Приджиони – мёртвый, а обыграл твоего Ирвинга»

Дети привыкли, что папа – капитан дальнего плавания

Трудно было найти свой ритм вне баскетбола. Когда 20 лет живёшь по одному режиму, перестроиться довольно сложно.

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Сергей Быков в гостях у «Чемпионата»

Актуальная проблема нашего баскетбола – отсутствие профсоюза игроков

После поражения от ЦСКА в «Финале четырёх» игроки «Локо» продолжили болеть за «армейцев».

В конкурсе по броскам сверху поучаствую разве что в роли подающего мячи

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Сергей Быков в гостях у «Чемпионата»

Легионеры сборной не нужны, лучше показать свой реальный уровень

Со сборной связаны самые яркие впечатления, не готов в одночасье сказать ей «прощай».

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Сергей Быков в гостях у «Чемпионата»

В Сербии выстроена настоящая пирамида, когда при отсутствии денег в лиге и вообще в стране, обкатывается молодежь, а потом продаётся в сильные команды.

После нашей победы на Евробаскете в Мадриде был настоящий траур

Блатт при каждом удобном случае твердил, что никто так не работает так, как игроки сборной России.

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Сергей Быков в гостях у «Чемпионата»

Я очень эмоциональный, но с годами рассудительность берёт верх

Теодосич и де Коло однозначно лучше Лэнгфорда

Если бы Мозгов остался в Европе, мы бы потеряли лидера национальной команды. Это моё мнение.

На Новый год будет стандартный набор, ведь я уже старый

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Сергей Быков в гостях у «Чемпионата»

Капитан саратовского «Автодора» и сборной Россиивернулся в Москву на новогодние праздники. В столице игрока ждут жена и дети, но он нашёл время для того, чтобы прийти в гости к «Чемпионату» и обсудить миллион разных тем. В ходе продолжительной беседы Быков рассказал о жизни в Саратове, перспективах «Автодора», самом значимом моменте в клубной карьере, знакомстве с, грядущем Матче звёзд Единой Лиги ВТБ, положительных качествах, отношениях с, нелюбви к политике и многом другом.– Да. У меня, как и у остальных игроков Единой Лиги ВТБ начались каникулы. Семья постоянно живёт в Москве, так что приехал, как только представилась возможность.– Конечно, непросто. Тем не менее, такая уж у нас ситуация, дети знают, что их папа – капитан дальнего плавания. Казань, Краснодар, теперь вот Саратов. Ведь я уже пять лет так живу, видимся наездами.– Доволен – немного не то слово. Просто рад, что занимаюсь своим делом.– Не сказал бы. Скорее трудно было найти свой ритм вне баскетбола. Когда 20 лет живёшь по одному режиму, перестроиться довольно сложно. Главное, что я хочу продолжать играть, всё остальное не так важно. Ведь некоторые рано заканчивают, буквально ждут этого момента.– Клубы первой пятёрки я не интересовал – для кого-то слишком стар, у кого-то просто места нет в составе. При этом я хотел продолжать играть. При переговорах с «Автодором» понял, что я нужен команде, а это важный фактор для любого спортсмена – чувствовать заинтересованность в себе.– Да, были приглашения в иностранные клубы, но называть их не буду.– Не было возможности близко познакомиться с городом. Снял квартиру рядом с залом, пока в основном там всё время и провожу. Знал, что в «Автодоре» непростая ситуация, но всё равно решил перейти, проснулся азарт – хочу помочь команде решить поставленные задачи. Ведь я не из тех, кто боится трудностей.– Да, сейчас положение у нас не самое лучшее. Вместе с тем, уверен, многое зависит от «химии», ведь подбор исполнителей у нашей команды неплохой. Нужно только наладить взаимодействие.– Мне довелось много где поиграть. В ЦСКА, например, всегда ощущался дух победителей. Поражения не принимаются. А ведь я попал туда в не лучшие для команды времена. При этом я убеждён – всегда лучше иметь дело с победителями. «Динамо» – команда моей молодости, там прошло моё становление, на всех смотрел как на кумиров. В «Локомотив» я пришёл уже опытным, да и стал там капитаном – сам отвечал за «химию». Поэтому, отвечая на вопрос, скажу, что лучшая атмосфера была именно в командах, которые решали высокие задачи. И, конечно, в плане «химии» ни один клуб не сравнится со сборной.– Не сказал бы. Для меня лично важнее победа в Кубке УЛЕБ с «Динамо» и Еврокубке с тем же «Локо». Понятно, что по общепринятым меркам третье место в Евролиге гораздо престижнее, но лично для меня важнее ощущение того, что ты лучший. Мы, кстати, после поражения от ЦСКА в «Финале четырёх» продолжили болеть за «армейцев».– Не могу сказать, что был так уж привязан к самому клубу. Это суровые и совсем неправильные российские реалии. Развалиться может даже «Динамо» – команда, которая получает поддержку от госструктур. Конечно, было печально, но я больше вспоминал тех людей, вместе с которыми мы, можно сказать, творили историю.– Почему, «Динамо» до сих пор должно мне зарплату за четыре с половиной месяца. Да и не мне одному. Мы с ребятами скооперировались и подали в суд. До сих пор продолжается тяжба.– Главная проблема – отсутствие профсоюза. Проблема очень актуальная, несмотря на то, что рынок у нас мельче футбольного или хоккейного. Было бы хорошо, чтобы кто-то возглавил профсоюз, мне самому это не очень интересно. Недавно, кстати познакомился с футболистом Романом Широковым, он собирается работать в этом направлении. Может, потом и баскетболистам что-то подскажет. Неплохая практика в НБА – во главе профсоюза стоит действующий игрок, который в курсе всех актуальных процессов в лиге.– Положительно. Мы, игроками, давно обсуждали, почему же у нас не проводится свой Матч звёзд. В отговорки про невозможность его провести из-за особенностей календаря не очень верилось. Здорово, что мероприятие всё же состоится, да и место выбрали стратегически правильное. Посмотрим, что из этого получится. Это моё мнение как баскетболиста, и как болельщика. И да, запишите: я не буду участвовать в конкурсе по броскам сверху– Разве что в роли подающего мячи или того, через кого перепрыгнут. Ради такого я готов!– Артём Клименко! В последнем матче он чуть через меня не перепрыгнул– Не самая сильная моя сторона, если только публику повеселить. Но я и на это готов. Всё ради популяризации баскетбола.– Пока до конца не определился. Со сборной связаны самые яркие впечатления, не готов в одночасье сказать ей «прощай».– Мандраж всегда есть. Просто со временем учишься его контролировать. Дышишь правильно, дыхание не запирает, ноги уже не становятся ватными. Но ответственность-то и ожидания остаются, от них и предстартовое волнение.– Конечно, её несложно заметить. По расширенным «адреналиновым» зрачкам, по характеру принимаемых решений. Что такое вообще профессиональный спортсмен? Ведь многие парни-любители с площадки владеют телом и мячом в разы лучше профессионалов. Но только хороший спортсмен может под давлением решать задачи. Расскажу один случай. Недавно на тренировке забил 93 штрафных подряд и уже в следующем матче мне доверили пробить технический. И я промахнулся. Это давление, и справиться с ним – вот, что главное. Когда играешь за сборную или последние минуты какого-нибудь четвертьфинала, ответственность ещё выше. Забивает, например, Сергей Моня решающие броски. И это – ерунда. Самое главное, что он нам перед этим сказал, что забьёт. Вот в этом и есть психологическая устойчивость, спортивная смелость, а всё это идёт от силы характера.– Сейчас можно однозначно назвать Кулагина-младшего. Вопрос о том, кто придет на смену именитым ветеранам постоянно задаётся – возьмите любое поколение. Даже когда играли Никита Моргунов, Захар Пашутин, Пётр Самойленко, говорили, что за ними никого нет. Нашлись же тогда, и я думаю, что и сейчас найдутся – Россия-матушка подарит таланты. Сложность же в том, что это не продукты системы, а выходцы вопреки всему.– Уверен, что не нужны. Пусть лучше мы покажем наш реальный уровень, нежели будем маскироваться легионерами. При этом я не против иностранных игроков как таковых. С тем же Холденом поддерживаю связь до сих пор. Он принёс нам золотую медаль, и его последний бросок все запомнили навсегда. Но там и команда была очень сильной.– Я видел много команд разных возрастов на сборах, вроде бы все атлетичны, броски поставлены. А потом узнаёшь результаты, и сам удивляешься, как так произошло. Думаю проблема в недостаточной квалификации детских тренеров. Некоторые оправдывают провалы слабым поколением игроков. Как-то по-предательски со стороны смотрится.– Я вообще не верю в ответственность там, где есть коммерция. Поэтому не верю в клубы. Хотя многие и сделали серьёзные шаги в сторону развития детского баскетбола. А так, в основном, на отдельных энтузиастах всё держится. Понравилось, что во время разговора с Родионовым о молодёжи, у того сразу загораются глаза. Для него это очень важно. Остальные же пользуются стандартной моделью «скупай лучших». Поэтому убеждён, всё должно идти от федерации.Я недавно эту тему обсуждал с Александром Груичем, тренером, который занимается баскетболом уже 25 лет. И вот у них в Сербии выстроена настоящая пирамида, когда при отсутствии денег в лиге и вообще в стране, обкатывается молодежь, а потом продаётся в сильные команды. При этом каждый тренер, участвующий в становлении игрока, с этой продажи получает свою прибыль. Вот это система и мотивация. Я был у него в лагере, там тренер насквозь мокрый, может майку поменять от интенсивности тренировки. У нас, к сожалению, мало кто так работает.И ещё одна интересная деталь. Когда идёт игра между «Эфесом» и «Фенербахче», у Ивковича и Обрадовича – настоящая война. Матч проходит, и они устраивают посиделки. У наших же какая-то странная отрешённость, будто под солнцем мало места. Я считаю, что всем работы хватит, и нужно понимать, что все делают одно общее дело во благо баскетбола. Причём, я замечал у наших тренеров подобные отношения на любых уровнях, когда кто-то хочет кого-то ударить в спину. Ущербная позиция.Интересные вещи в испанском детском баскетболе, объясняющие техничность игроков. В их системе есть такое правило, до определённого возраста запрещающее играть «двоечки», чтобы подстегнуть развитие индивидуальных качеств. Вот это – яркий пример инициативы сверху. У нас акцент на физику и на заучивание до автоматизма комбинаций. Спортшколам нужны победы над конкурентами. Получается, результат у команды есть, а из неё дальше ничего не выходит. Тем не менее, в Мозгова же никто не верил, также как и в Шведа. Они прорывались вопреки и, в конце концов, попали на высочайший уровень.– Это вопрос к каждому отдельному игроку. У нас сильная лига, клубы за лучших россиян борются, и зарплаты реально высокие. Замечал, что этим у нас любят манипулировать, особенно в футболе. Не стоит забывать, что для нас Европа – чужой край, совсем другая культура. Такая же вечная история с ЦСКА. Все любят говорить, что туда идут на «банку». Это ведь не так: каждый, переходя в лучший клуб Европы, думает и работает, чтобы пробиться в постоянную ротацию. А не получить контракт всей жизни и ничего не делать. Никита Курбанов – яркий пример. Виталий Фридзон, который прошёл огонь и воду с Этторе Мессиной, доказал что является европейской звездой. Так что не нужно сразу вешать ярлыки. Хотя я сам бы хотел, чтобы у нас больше ребят пробовали силы в Испании той же. Вот мой партнер Евгений Колесников уезжал в «Обрадойро». Да, не получилось до конца заявить о себе, но это неоценимый опыт. И он молодец.– Возьмём Дэвида Блатта. Он при каждом удобном случае твердил, что никто так не работает так, как игроки сборной России. Там вообще, конечно, совершенно другой был уровень человеческих взаимоотношений. С каждым индивидуально разговаривали, поясняли, что именно нужно подтянуть, как правильно провести клубный сезон.– Он не просто был тренером, который банально показывал комбинации, но великолепным психологом, умел общаться, находить связь с нами и тренерским штабом. Он закончил Принстон, откуда выходило множество влиятельных людей, которые понимают, как выстраивать отношения с окружающими. Конечно, он обаял всех, включая прессу. Перед тем Евро он не побоялся говорить вслух, что мы едем за золотом. Конечно, мы это восприняли скептически, учитывая предыдущие результаты. Но при этом, в тебе всё равно просыпается азарт.– Мы ехали на матч, и весь Мадрид был подготовлен к гуляниям. После победы мы хотели отпраздновать и, выйдя из отеля, не нашли ни одного места. В итоге в отеле и отмечали. Там был настоящий траур. Вы думаете, они медали размером с блюдце для русских готовили? По той победе действительно можно смело снять фильм. И ничего, мне в нём досталась бы «эпизодическая роль»– Дело не в авторитетах. Мы все мужчины, все спортсмены со сложными характерами: всегда происходят какие-то коллизии. У слабого тренера всё это выливается в хаос с кучей последующих неприятностей, большой долей фальши и поиском предателей. Сильный специалист себе такого никогда не позволит. Потому что уважает каждого игрока в своём подчинении. Чемпионат Европы можно и случайно выиграть, а вот оставить преемственность получится только с использованием багажа управленческих знаний, с выстроенной системой. Да, он мог наорать, грубо «напихать» на тренировке, но после продолжит с тобой абсолютно уважительно общаться. Потому что это работа, где существует чёткая субординация, определенные требования. При этом никто никогда не забывал главную вещь – все мы, в первую очередь, люди. В том моменте их междусобойчик мог навредить команде, поэтому Блатт так и отреагировал. Но ведь он их всё равно позже выпустил. Так и добыли бронзу Олимпиады.– Да, абсолютно. Такое бывает. Но Итудис, как высококвалифицированный тренер, повёл себя мудро. Высказав Джексону в лицо, защитил его перед общественностью. Не вынося сор из избы. Думаю, после этого Джексон будет за него «умирать» на площадке. Плюс столько всего хорошего что они испытали за последнее время работая друг с другом, не может перечеркнуть один, пусть и сложный, момент.– За ним прикрепилось определенное клише после того разговора с болельщиком. На самом деле, с ним общался собирательный образ неправильного фаната. Ведь некоторые намеренно провоцируют, и ты не сможешь с ними нормально поговорить. Все мы с таким сталкивались. Роман же приятный и воспитанный парень, который знает, как себя вести. Он уважает каждого, кто не переходит рамки приличия. Кстати, мы пересеклись на одном образовательном форуме.– Нет, о политике я разговаривать не люблю. Даже больше скажу: меня сильно раздражает, когда она вмешивается в спорт. Хорошо, что мяч круглый, и всех расставляет на свои места.– Во время конфликта с Грузией такую бучу подняли. У меня в их сборной до сих пор много друзей играет. Когда начались боевые действия, сказали, что на наш матч специально приедет Михаил Саакашвили, что за победу над нами грузинам пообещали суммы крупнее, чем за победу на Евробаскете. В общем, разжигали, как могли. И вот мы столкнулись с ними в холле, и получилась крайне неловкая ситуация. Уже после, Когда мы с Гошей Цинцадзе пили в отеле кофе, и разговаривали на нейтральные темы, поняли, что в действительности народы хотят и готовы дружить, но политики…– Я сериалы не смотрю, и этот мне тоже был неинтересен. Реально телевизор не смотрю.– Если что-то и смотрю, то «Матч ТВ», чтобы быть в курсе спортивных событий, ну и баскетбол, разумеется. С женой можем посмотреть какой-то хороший фильм. Ну и конечно мультфильмы, много мультфильмов– «Призрачная красота» с Уиллом Смитом – просто бомба! Давно такой картины не смотрел. Финальная сцена вызывает особенно много эмоций.– Знаете, это из серии «мандраж есть, но всегда под контролем». Да, я очень эмоциональный, и эмоции часто доминируют надо мной, но, мне кажется, что со временем, рассудительность берёт над ними верх– Не скажу, что я его лучший друг – он больше общается с другими парнями. Но в сборной у нас неприятельских отношений нет вообще, так уже выработалось за годы. Если бы Мозгов остался в Европе, мы бы потеряли лидера национальной команды. Это моё мнение. Он очень подходит для НБА, да и вообще молодец, что в итоге остался. Ведь у него были ситуации, когда напрашивалось возвращение. Но Тима перетерпел и поступил мудро.– Тяжело не следить, ведь сообщения о его успехах можно увидеть и услышать повсюду. За него действительно радуюсь, впрочем, как и за любого из наших, кто играл в НБА.– Ближе к плей-офф. Кстати, не разделяю мнения, что там играют примитивно. Не во всех матчах собранно – это факт. В европейских поединках больше интриги и подоплёки в каждом матче – мне это более симпатично. Плюс роль тренера и тактических ходов выше, чем за океаном. Но сыну нравится НБА, его поколение растёт на американском баскетболе, и я его не «обрубаю». Правда, часто пытаюсь обратить его в свою веру: «Вот смотри, Приджиони – «мёртвый», медленный, никакой – а обыграл твоего Ирвинга»– Я бы тоже выбрал Хряпу. Он многое привносит в игру ЦСКА. Легко сказать, что он в финале Евролиги оказался в нужный момент в нужном месте. Но ведь никто не думает, какая работа должна быть проделана, что бы был там, где нужно. Не пойди он на подбор, его бы никто не обвинил, досталось бы Нандо де Коло, смазавшему «трёху». Его спасительный бросок – награда за то, что оставался собой, даже после той самой потери в другом «Финале четырёх». Жаль только, что у спорта короткая память. С другой стороны, ему памятник при жизни поставили.– В сотню бы я точно не попал – там будут только игроки Евролиги. Я ведь не играю Евролиге, и это не скромность, а факт. Но сильной команде всё ещё могу пригодиться.– Пришёл сильный тренер, поставил физику и привнёс определенные требования в команду, где уже было достаточно таланта, вот и результат появился. Прогнозов делать не буду, посмотрим, как у них будет получаться.– Видел почти все матчи наших команд. Времени свободного достаточно. Могу и весь тур посмотреть. Сейчас круговая система, и поэтому хороших матчей стало много.– Не соглашусь. Он – сильный баскетболист, в игре «один в один» и вовсе лучший. Но у нас ведь о качестве игрока судят по трофеям. Мне тоже посчастливилось в своё время стать лучшим снайпером ПБЛ, но это ни о чём не говорит, потому что мы заняли тогда четвёртое место в чемпионате. Теодосич и де Коло зажигают в команде-чемпионе, поэтому для меня они лучше Лэнгфорда. Да, он проводит отличный сезон, тем более в таком возрасте – можно только восхищаться. Но нужно всегда помнить, кто чемпион. Если ты звезда в лучшей команде континента – это несопоставимо с какими-то снайперскими достижениями.– Традиционно, в семейном кругу. Выходим куда-то, но уже после курантов. Деда Мороза, кстати, не играю– По-любому будут советские фильмы, стандартный набор. Тут весь смысл в атмосфере, когда в канун Нового года смотришь «Ивана Васильевича», «Иронию судьбы». Я же старый, мне это больше по душе– Главное, чтобы у семьи всё было хорошо. И войн не было. Сейчас раскачивают мир во всём мире. Себе при этом могу ничего не желать.