«Пусть эту песню услышат на небе». «Црвена Звезда» обыграла ЦСКА

Несмотря на поражение в последнем туре от «Фенербахче», ЦСКА до отчётного поединка по-прежнему сохранял приличный отрыв от ближайших преследователей, составивших греко-испанский конгломерат. «Црвена Звезда» расположилась сразу же за пределами первой восьмёрки, деля девятую строчку с «Барселоной».Традиционно сильный «сербский» состав, приправленный проверенными американцами, ещё недавно выступавшими в клубах НБА, всерьёз нацелился на попадание в восьмёрку сильнейших. «Црвена» брала своё там, где это было возможно, редко терзая фаворитов. Однако в последнем туре сербы остановили мадридский «Реал», причём сделали это достаточно уверенно – 82:70.На домашней площадке со «Звездой» сражаться вдвойне тяжелее: по совсем необъяснимым причинам в первом круге по-настоящему получилась игра в Белграде только у «Жальгириса», набравшего 88 очков. Все остальные, даже если и побеждали, то делали это в настоящих мучениях под невероятно громкие децибелы 18-тысячной торсиды. Сербские болельщики, известные своими перформансами, на этот раз тронули сердца не только любителей баскетбола, но и каждого человека в нашей стране, исполнив песню хора Александрова и развернув баннер, понятный без лишних пояснений.Первые 5 минут получились для ЦСКА худшими в сезоне. «Армейцы» не только ничего не попадали и непозволительно часто теряли мяч, но и предоставили сопернику возможность вдоволь наиграться в своей трёхсекундной. Всё это привело к катастрофичному старту –13:0. Остановить ужасное падение смог, реализовавший первый же свой трёхочковый. Затем в двух атаках подряд отличился, правда, а затем и сверхактивный Дженкинс быстро «откатили» изменения, внесённые в код игры «армейцами».Единственным светлым пятном по итогам четверти в составе ЦСКА стал, в концовке набравший 7 очков подряд. Вот только сербы на кураже выдали ещё один спурт и за счёт результативных действийвновь вернули отрыв к злосчастным 13 очкам – 27:14.Наученные горьким опытом предыдущих матчей в Евролиге «армейцы» с первых минут второй четверти бросились догонять соперника. На этот раз бремя лидерства взял на себя, которого поддержали, исполнивший яркий трюк с выбросом мяча из аута о спину соперника, и, забивший излюбленную трёху с сопротивлением (31:27). Вместе с этим гости заметно затруднили пребывание соперника в своей «краске».Середина игрового отрезка была отдана на откуп арбитрам встречи, без стеснения свистевших в обе стороны. Правда сербы дошли до бонусных штрафных быстрее. Смена ритма пошла на пользу подопечным Радоньича, которые после нескольких ошибок соперника вернули себе двузначное преимущество в матче (42:32). А вот «армейцы» нить игры потеряли, в концовке записав в свой актив лишь два очка в исполненииДебют третьей десятиминутки прошёл в равной борьбе. Главной опцией в нападении у ЦСКА окончательно стал Воронцевич, у которого с дистанции летело практически всё. Вот только в защите против разыгравшегося Кузьмича по-прежнему ничего не получалось. Рослый центровой спокойно разбирался со своими опекунами, не стесняясь идти напролом и против сдваивания, и даже против трипл-тим. Свои среднестатистические нормы Огнен выполнил задолго до конца четверти (60:46).Понимая, что даже такого преимущества против ЦСКА может не хватить на длинном отрезке времени, Радоньич отреагировал тайм-аутом после пропущенного мини-рывка 0:5. «Армейцы» могли ещё ближе подойти к сопернику, который стремительно начал догонять их по совершённым потерям, но невнятные последние владения оставили сербам неплохой задел перед заключительными 10 минутами баскетбола – 64:56.Свои первые очки после шестинедельного перерыва в Евролигенабрал в самом начале последней четверти. Затем команды взяли коллективный перерыв, в котором промахи регулярно чередовались с потерями. Первым режим молчания прервал Нэйт Уолтерс, отличившийся из-за дуги. Последовавший тайм-аут Итудиса «армейцев» не взбодрил. Наоборот, Уолтерс и Симонович быстро довели преимущество до знакомых величин — 72:58.У ЦСКА уже не было запаса времени, чтобы вновь неспешно отыгрывать очко за очком, поэтому с каждым владением «армейцы» начали форсировать темп своих атак. Однако особых плодов это не приносило: с игры отличился лишь Воронцевич, забивший свою пятую трёху. Игроки «Црвены» почувствовали, что соперник не приближается, и позволяли себе в некоторых моментах совершать рискованные действия. Одно из таких привело к шикарной скидке Уолтерса через всю половину площадки на Лазича. Нельзя сказать, что «армейцы» сломались – у них просто «закончился бензин». За оставшиеся три минуты гости так и не смогли организовать внятного ответа, став очередной именитой жертвой «Звезды» в Белграде – 78:67.