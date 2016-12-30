Есть только один Король. Как хорошо ты знаешь Леброна Джеймса?

Форвард «Кливленда» – один из лучших баскетболистов мира. Мы подготовили тест, приуроченный к дню его рождения. Проверь себя!, безусловно, относится к когорте сильнейших игроков земного шара, причём попал он в неё довольно давно. Немногие помнят времена, когда в 2003 году «Кливленд» выбрал под общим первым номером драфта ещё безусого юнца Леброна. В Огайо знали, на кого ставить, несмотря на то что Джеймс метил в НБА сразу со школьной скамьи, ведь форвард – один из немногих парней, кто попал в лигу минуя колледж. Со временем атлант расправил плечи, превратившись в сильнейшего баскетболиста мира. Он завоевал множество личных наград, трижды становился чемпионом НБА, дважды выигрывал Олимпийские игры, при этом список его достижений можно продолжать бесконечно. 30 декабря Леброн празднует 32-й день рождения.«Чемпионат» предлагает вашему вниманию тест, посвящённый насыщенной карьере Короля.