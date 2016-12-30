Кит любит троицу. УНИКС продолжил победную серию в Евролиге

После двух подряд побед над аутсайдерами УНИКСу предстояла встреча с командой, уверенно идущей в зоне плей-офф Евролиги. И именно поединок с «Панатинаикосом» должен был дать ответ об обоснованности притязаний казанцев на улучшение турнирного положения во втором круге.На первых минутах обе команды постарались максимально плотно действовать в обороне. Игрокам приходилось бороться за каждый сантиметр, чтобы выйти на удобную для броска позицию. В частности, «Панатинаикос» особое внимание уделил лидеру хозяев, буквально не давая ему вздохнуть. Первыми к таким условиям приспособились гости, которые стали забрасывать мяч на «больших» в трёхсекундную, где те за счёт атлетизма разбирались с оппонентами. И пока УНИКС безуспешно пытался атаковать с дистанции, греки ушли вперёд на 6 очков.Впрочем, казанцы довольно быстро сориентировались и, вскрыв проходамии Лэнгфорда «краску» соперника, также стали строить комбинации через. Небольшую передышку в защите представителям передней линии далии Лэнгфорд, обменявшиеся попаданиями из-за дуги. Но стоило команденаладить действия в нападении, как возникли серьёзные проблемы на своей половине. Колом совершенно не справлялся в защите с Ником Калатесом, который раз за разом результативно прорывался под кольцо и в итоге довёл перевес своей команды до «+6» – 13:19.Однако уже на старте второй четверти эффектный контрудар в дуэли лидеров нанёс Лэнгфорд. Вначале он дважды разыграл двухходовки с хорошо вошедшим в игру. Причём если в первый раз зрители увидели роскошный классический аллей-уп, то затем Уильямс не смог выполнить бросок в касание, но, приземлившись с мячом на паркет, всё же вколотил сверху. После этого Кит показал, как он умеет забивать сам. Остановить его не смог даже тайм-аут, сразу после которого Лэнгфорд мощным данком сравнял счёт.Зато вновь увести «Панатинаикос» в отрыв сумел Калатес, на этот раз забивший из-за дуги, а также в силовой манере продавивший Колома под кольцом. Его поддержал, за быстрыми отрывами которого не успевали оппоненты, и реализовавший трёхочковый. На этом фоне померкли очередные вариации эффективной работы связки Лэнгфорд — Уильямс, отличившейся ещё дважды. Вначале защитник просто отдал форварду передачу, а затем Лэтэвиус забил, подобрав мяч после промаха партнёра. Однако на большой перерыв хозяева ушли, уступая «-9» – 35:44.Весь сюжет третьего периода отразил его короткий отрезок, в ходе которого Лэнгфорд вначале оказался на паркете в нокдауне после того, как ему локтем в челюсть угодил Синглтон, но уже через 15 секунд заработал фол и реализовал два штрафных. Вот так же и Кит, и весь УНИКС ярко продемонстрировали умение держать удар, каким бы мощным он ни был. А ведь на первых минутах второй половины после трёхочковыхи Калатеса казанцы проигрывали 14 очков.Но Лэнгфорд продолжал методично мстить за неуважительное отношение к себе, а два попадания из-за дуги с одной точкипозволили сократить отставание до дистанции двух бросков. И даже несмотря на очередной точный дальний бросок Николса, перед заключительной десятиминуткой хозяева проигрывали всего «-2». Хотя бросок с сиреной Джеймса со своей половины, после которого мяч, закружившись в кольце, всё же выскочил из него, едва не шокировал сидевших как раз напротив запасных УНИКСа – 63:65.Большая часть четвёртой четверти прошла под знаком увлекательной дуэли Лэнгфорда и, который принял у Калатеса лидерскую эстафету. Греческий центровой и стабильно разбирался с опекунами под кольцом, и забирал подборы в нападении, и попадал с периметра, и спасал уходящие мячи. Но всякий раз у защитника казанцев находился достойный ответ, и в итоге вперёд поочередно выходила то одна, то другая команда. При этом у ключевых эпизодов матча оказались другие главные герои.Одним из них стал, который после собственного промаха сумел выцарапать мяч у готового умчаться в контратаку Джеймса и отдал точный пас Колому, реализовавшему бросок из-за дуги. Раздосадованный Джеймс за излишние эмоции получил технический фол, за который его наказал Лэнгфорд. А уже на последней минуте Уильямс, получив блок-шот от Синглтона, не опустил руки, а показал, почему Параховский всю вторую половину просидел на скамейке.При счёте 81:78 Лэтэвиус откликнулся на наброс Колома и мощным данком вогнал последний гвоздь в гроб «Панатинаикоса». У греков был шанс спастись, но Николс, смазавший до того все пять бросков со средней дистанции, не попал и в шестой раз – 83:81. А УНИКС отпразднует Новый год с серией из трёх побед кряду в Евролиге.