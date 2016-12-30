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Евгений Пашутин
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Дзюба

Кит любит троицу. УНИКС продолжил победную серию в Евролиге

Очередной бенефис Кита Лэнгфорда и отличная игра Лэтэвиуса Уильямса позволили казанцам отыграть у «Пао» 14 очков по ходу второй половины.
30 декабря 2016, пятница. 22:35. Баскетбол
После двух подряд побед над аутсайдерами УНИКСу предстояла встреча с командой, уверенно идущей в зоне плей-офф Евролиги. И именно поединок с «Панатинаикосом» должен был дать ответ об обоснованности притязаний казанцев на улучшение турнирного положения во втором круге.
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
30 декабря 2016, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
83 : 81 (13:19, 22:25, 28:21, 20:16)
Панатинаикос
Афины, Греция
УНИКС: Лэнгфорд - 27, Уильямс - 19, Колом - 16, Антипов - 6, Джонсон - 5, Банич - 4, Параховский - 4, Воронов - 2, Тукмаков, Столл, Панин, Клименко
Панатинаикос: Калатес - 23, Бурусис - 13, Джеймс - 13, Синглтон - 12, Николс - 6, Риверс - 6, Фелдейн - 6, Гэбриэл - 2, Фоцис, Паппас, Харалампопулос

На первых минутах обе команды постарались максимально плотно действовать в обороне. Игрокам приходилось бороться за каждый сантиметр, чтобы выйти на удобную для броска позицию. В частности, «Панатинаикос» особое внимание уделил лидеру хозяев Киту Лэнгфорду, буквально не давая ему вздохнуть. Первыми к таким условиям приспособились гости, которые стали забрасывать мяч на «больших» в трёхсекундную, где те за счёт атлетизма разбирались с оппонентами. И пока УНИКС безуспешно пытался атаковать с дистанции, греки ушли вперёд на 6 очков.

Впрочем, казанцы довольно быстро сориентировались и, вскрыв проходами Кино Колома и Лэнгфорда «краску» соперника, также стали строить комбинации через Артёма Параховского. Небольшую передышку в защите представителям передней линии дали Крис Синглтон и Лэнгфорд, обменявшиеся попаданиями из-за дуги. Но стоило команде Евгения Пашутина наладить действия в нападении, как возникли серьёзные проблемы на своей половине. Колом совершенно не справлялся в защите с Ником Калатесом, который раз за разом результативно прорывался под кольцо и в итоге довёл перевес своей команды до «+6» – 13:19.

Однако уже на старте второй четверти эффектный контрудар в дуэли лидеров нанёс Лэнгфорд. Вначале он дважды разыграл двухходовки с хорошо вошедшим в игру Лэтэвиусом Уильямсом. Причём если в первый раз зрители увидели роскошный классический аллей-уп, то затем Уильямс не смог выполнить бросок в касание, но, приземлившись с мячом на паркет, всё же вколотил сверху. После этого Кит показал, как он умеет забивать сам. Остановить его не смог даже тайм-аут Хави Паскуаля, сразу после которого Лэнгфорд мощным данком сравнял счёт.

Зато вновь увести «Панатинаикос» в отрыв сумел Калатес, на этот раз забивший из-за дуги, а также в силовой манере продавивший Колома под кольцом. Его поддержал Майк Джеймс, за быстрыми отрывами которого не успевали оппоненты, и реализовавший трёхочковый Кей Си Риверс. На этом фоне померкли очередные вариации эффективной работы связки Лэнгфорд — Уильямс, отличившейся ещё дважды. Вначале защитник просто отдал форварду передачу, а затем Лэтэвиус забил, подобрав мяч после промаха партнёра. Однако на большой перерыв хозяева ушли, уступая «-9» – 35:44.

Весь сюжет третьего периода отразил его короткий отрезок, в ходе которого Лэнгфорд вначале оказался на паркете в нокдауне после того, как ему локтем в челюсть угодил Синглтон, но уже через 15 секунд заработал фол и реализовал два штрафных. Вот так же и Кит, и весь УНИКС ярко продемонстрировали умение держать удар, каким бы мощным он ни был. А ведь на первых минутах второй половины после трёхочковых Деметриса Николса и Калатеса казанцы проигрывали 14 очков.

Но Лэнгфорд продолжал методично мстить за неуважительное отношение к себе, а два попадания из-за дуги с одной точки Павла Антипова позволили сократить отставание до дистанции двух бросков. И даже несмотря на очередной точный дальний бросок Николса, перед заключительной десятиминуткой хозяева проигрывали всего «-2». Хотя бросок с сиреной Джеймса со своей половины, после которого мяч, закружившись в кольце, всё же выскочил из него, едва не шокировал сидевших как раз напротив запасных УНИКСа – 63:65.

Большая часть четвёртой четверти прошла под знаком увлекательной дуэли Лэнгфорда и Иоанниса Бурусиса, который принял у Калатеса лидерскую эстафету. Греческий центровой и стабильно разбирался с опекунами под кольцом, и забирал подборы в нападении, и попадал с периметра, и спасал уходящие мячи. Но всякий раз у защитника казанцев находился достойный ответ, и в итоге вперёд поочередно выходила то одна, то другая команда. При этом у ключевых эпизодов матча оказались другие главные герои.

Одним из них стал Евгений Воронов, который после собственного промаха сумел выцарапать мяч у готового умчаться в контратаку Джеймса и отдал точный пас Колому, реализовавшему бросок из-за дуги. Раздосадованный Джеймс за излишние эмоции получил технический фол, за который его наказал Лэнгфорд. А уже на последней минуте Уильямс, получив блок-шот от Синглтона, не опустил руки, а показал, почему Параховский всю вторую половину просидел на скамейке.

При счёте 81:78 Лэтэвиус откликнулся на наброс Колома и мощным данком вогнал последний гвоздь в гроб «Панатинаикоса». У греков был шанс спастись, но Николс, смазавший до того все пять бросков со средней дистанции, не попал и в шестой раз – 83:81. А УНИКС отпразднует Новый год с серией из трёх побед кряду в Евролиге.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
БК Панатинаикос БК УНИКС Иоаннис Бурусис Кит Лэнгфорд Лэтэвиус Уильямс Ник Калатес Хоакин Колом Евролига - Баскетбол
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30 декабря 2016, пятница
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