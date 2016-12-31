Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Элейна Андерсон – девушка защитника «Нью-Йорка» Деррика Роуза
Фото: instagram.com/alainataughtyou/
Текст: Олег Толокевич

Красота дня. Элейна Андерсон – главная фанатка Деррика Роуза

В рубрике «Красота дня» – Элейна Андерсон, американская модель, девушка разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Деррика Роуза.
31 декабря 2016, суббота. 13:15. Баскетбол
Сменив минувшим летом родной Чикаго на Нью-Йорк, Роуз во всех смыслах перезагрузил карьеру. Результаты 28-летнего защитника пошли в гору, а самое главное – его перестали беспокоить постоянные травмы. Возможно, в этом есть и заслуга его новой подруги – американской модели Элейны Андерсон. Пока Деррик помогает «Никс» вскарабкаться на вершину таблицы Восточной конференции, мы предлагаем вам познакомиться со всеми достоинствами его второй половины.

Как и Роуз, Элейна родилась в Чикаго. Она не единственный ребёнок в семье, у неё есть две сестры. Недавно Андерсон отпраздновала свой 22-й день рождения. Элейна училась в старшей школе Де Ла Саль. Уже тогда она начала приобщаться к баскетбольной культуре, став участницей группы поддержки команды «Метеорс». После школы Андерсон не стала покидать Город ветров. Ей удалось поступить в Иллинойсский университет, где она до недавнего времени и училась. Сейчас Элейна работает моделью в социальной сети «Инстаграм». Как? Она рекламирует различные бренды и регулярно радует своих подписчиков свежими фотографиями. Доподлинно неизвестно, когда Андерсон и Роуз начали встречаться. Некоторые таблоиды пишут, что романтические отношения завязались ещё в прошлом году, но пара перестала скрываться от прессы лишь месяц назад. Элейна — большая поклонница баскетбола. Её регулярного можно увидеть на домашней арене «Нью-Йорка» «Мэдисон-Сквер-Гарден» или на гостевых матчах, щеголяющей в майке с номером 25. Кроме того, Андерсон старается не пропускать и поединки национальной команды США. Одно из самых любимых лакомств Элейны – это кексы. На недавней вечеринке в честь её дня рождения без них не обошлось. Ну и, конечно, героиня сегодняшнего выпуска очень любит фотографироваться. Она постоянно меняет образы, представая в новом почти в каждом свежем посте в «инстаграме». В этом году Деррику пришлось отвечать в суде по делу об изнасиловании, но, видимо, это долгое разбирательство никак не повлияло на его отношения с Элейной. Андерсон регулярно ездит в Калифорнию, где ей нравится наслаждаться местными пейзажами. В этом сезоне Роузу пока удаётся избежать травм, а в некоторых матчах он выступает на уровне Деррика, ставшего MVP «регулярки» НБА в 2011 году. Думается, что в этом преобразовании Элейна сыграла не последнюю роль, ведь кто может вдохновлять звёздного разыгрывающего на ежедневные подвиги на паркете, если не любимая.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 8
Теги
Деррик Роуз Красота дня Фото
Новости. Баскетбол
31 декабря 2016, суббота
14:55 Защитник УНИКСа Лэнгфорд второй раз подряд стал MVP тура в Евролиге
14:04 Феерические данки Роуза, Симмонса и Дьенга – в топ-10 дня в НБА
13:10 Баркли: в НБА есть три-четыре сильных команды, остальные – болото
12:57 В. Родионов: «Автодор» ведёт активные переговоры с сильным игроком
12:56 Уолл роскошными финтами обыграл Уайтхэда
12:49 Эндрю Уиггинс сокрушительно вколотил сверху через Майлза Пламли
12:44 А. Томас: в матче с «Майами» казалось, что я бросал в одиночестве на тренировке
11:44 Уайтсайд не доиграл матч против «Бостона» из-за повреждения глаза
11:17 Харден отдал шикарную передачу между ног за спину
11:07 Харрисон Барнс забил, несмотря на блок-шот Кевина Дюранта
10:53 Остин и Док Риверсы были удалены в течение 25 секунд
10:39 Дюрант стал третьим игроком в сезоне, оформившим трипл-дабл за три четверти
09:48 Адетокунбо исполнил зубодробительный данк в быстром отрыве
09:42 Уолл отдал пижонский пас вразрез Портеру
09:33 Харден – первый игрок в истории «Хьюстона», собравший коллекцию «30+10+10+5»
09:17 Айзея Томас стал пятым игроком в истории «Бостона», набравшим 50 очков за матч
09:02 «Голден Стэйт» победил «Даллас», Дюрант оформил трипл-дабл
08:06 «Филадельфия» одолела «Денвер», Йокич набрал 25 очков, Ильясова и Эмбиид — по 23
07:52 «Сан-Антонио» обыграл «Портленд», несмотря на 29 очков Макколлума
07:28 31 очко Уиггинса помогло «Миннесоте» нанести поражение «Милуоки»
07:17 «Атланта» оказалась сильнее «Детройта», Миллсэп набрал 26 очков
06:46 Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» разгромить «Клипперс» "+24"
06:31 26 очков Энтони не спасли «Нью-Йорк» от поражения в Нью-Орлеане
05:57 52 очка Томаса помогли «Бостону» одолеть «Майами»
05:28 «Вашингтон» разгромил «Бруклин» "+23", Бёрк набрал 27 очков
02:33 «Индиана» прервала серию неудач, обыграв «Чикаго», Джордж набрал 32 очка
00:54 «Барселона» переиграла «Дарушшафаку», несмотря на 21 очко Андерсона
00:43 Ристович: акция болельщиков «Црвены Звезды» — это человеческий акт
30 декабря 2016, пятница
23:42 Лэнгфорд: есть много причин для победы УНИКСа — Уильямс, Колом и я
23:18 Лэтэвиус Уильямс: Лэнгфорд не перестаёт удивлять
22:36 Паскуаль: не знаю, как объяснить ошибки «Пао» в матче с УНИКСом
22:21 Колом: в перерыве тренерский штаб УНИКСа изменил игровую стратегию
21:50 Пашутин: игроки УНИКСа начнут новый год с улыбкой на лице
21:47 20 очков Дэя не спасли «Галатасарай» от поражения в матче против «Бамберга»
20:42 27 очков Лэнгфорда помогли УНИКСу обыграть «Панатинаикос» в Евролиге
20:22 Президент ЦСКА был тронут акцией болельщиков «Црвены Звезды»
19:41 «Хьюстон Рокетс» может купить Куфоса
18:55 Ватутин: поражение от «Фенера» — одно из самых обидных в новейшей истории ЦСКА
18:41 Ватутин: победа в Евролиге — главное событие года, долгожданная цель выполнена
17:30 Воронцевич: мотивации у ЦСКА хоть отбавляй, на нас лежит большая ответственность
15:55 Гнев Итудиса не позволил Теодосичу получить награду от сербской федерации
15:46 Богачёв: Евролигу УНИКСу не выиграть, но она немного подкормит клуб
14:39 Леброн Джеймс: не вижу ни малейшего сходства между мной и Майклом Джорданом
14:06 Ражнатович: Милошу Теодосичу и Богдану Богдановичу пора переезжать в НБА
13:59 Нэйт Уолтерс: победа над ЦСКА – самая значимая в сезоне для «Црвены Звезды»
Все новости RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+