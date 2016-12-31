Красота дня. Элейна Андерсон – главная фанатка Деррика Роуза

Сменив минувшим летом родной Чикаго на Нью-Йорк, Роуз во всех смыслах перезагрузил карьеру. Результаты 28-летнего защитника пошли в гору, а самое главное – его перестали беспокоить постоянные травмы. Возможно, в этом есть и заслуга его новой подруги – американской модели. Пока Деррик помогает «Никс» вскарабкаться на вершину таблицы Восточной конференции, мы предлагаем вам познакомиться со всеми достоинствами его второй половины.Как и Роуз, Элейна родилась в Чикаго. Она не единственный ребёнок в семье, у неё есть две сестры. Недавно Андерсон отпраздновала свой 22-й день рождения.Элейна училась в старшей школе Де Ла Саль. Уже тогда она начала приобщаться к баскетбольной культуре, став участницей группы поддержки команды «Метеорс».После школы Андерсон не стала покидать Город ветров. Ей удалось поступить в Иллинойсский университет, где она до недавнего времени и училась.Сейчас Элейна работает моделью в социальной сети «Инстаграм». Как? Она рекламирует различные бренды и регулярно радует своих подписчиков свежими фотографиями.Доподлинно неизвестно, когда Андерсон и Роуз начали встречаться. Некоторые таблоиды пишут, что романтические отношения завязались ещё в прошлом году, но пара перестала скрываться от прессы лишь месяц назад.Элейна — большая поклонница баскетбола. Её регулярного можно увидеть на домашней арене «Нью-Йорка» «Мэдисон-Сквер-Гарден» или на гостевых матчах, щеголяющей в майке с номером 25. Кроме того, Андерсон старается не пропускать и поединки национальной команды США.Одно из самых любимых лакомств Элейны – это кексы. На недавней вечеринке в честь её дня рождения без них не обошлось.Ну и, конечно, героиня сегодняшнего выпуска очень любит фотографироваться. Она постоянно меняет образы, представая в новом почти в каждом свежем посте в «инстаграме».В этом году Деррику пришлось отвечать в суде по делу об изнасиловании, но, видимо, это долгое разбирательство никак не повлияло на его отношения с Элейной.Андерсон регулярно ездит в Калифорнию, где ей нравится наслаждаться местными пейзажами.В этом сезоне Роузу пока удаётся избежать травм, а в некоторых матчах он выступает на уровне Деррика, ставшего MVP «регулярки» НБА в 2011 году. Думается, что в этом преобразовании Элейна сыграла не последнюю роль, ведь кто может вдохновлять звёздного разыгрывающего на ежедневные подвиги на паркете, если не любимая.