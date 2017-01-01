Вместо оливье. 15 матчей, которые стоит посмотреть на праздниках

(2:00)(4:00)(3:00)(3:30)(4:30)Вторые номера в своих конференциях встретятся в этом сезоне впервые. Нас ждёт классическое противостояние команд, обладающими разными доминирующими линиями. Кавай Леонард успешно сделал очередной шаг вперёд, постоянно появляясь в различных пересудах и разговорах о том, достоин ли он звания MVP, и по-прежнему получая солидную поддержку от Ламаркуса Олдриджа.По ту сторону площадки их будут ждать звёзды «Торонто» Кайл Лоури и Демар Дерозан. Оба защитника проводят лучшие сезоны в своих карьерах, а Демар и вовсе какое-то время занимал первое место по результативности во всей лиге. Пока «Рэпторс» не могут похвастать победами над главными фаворитами чемпионата (лишь однажды был обыгран «Хьюстон»), и матч в среду станет хорошей возможностью послать сигнал убегающему «Кливленду».(2:30)Прошлогодние чемпионы NCAA сохранили в своём составе Джоша Харта, Криса Дженкинса и Джейлена Брансона, что предопределило их место в чемпионской гонке и в этом сезоне. Пока «Уайлд Кэтс» оправдывают высокие ожидания, не потерпев ни одного поражения. «Батлер» станет одним из самых серьёзных тестов для «Виллановы» за последнее время: «бульдоги» оступались в этом чемпионате лишь дважды.(4:00)На данный момент «Чикаго» ничем не отличается в лучшую сторону от многочисленных соседей по Восточной конференции. «Буллз» заметно замедлились в декабре, одержав победы в 6 поединках из 17. Команда Фреда Хойберга предсказуемо столкнулась с катастрофическим кислородным голоданием на периметре, и никакие подвиги на щитах «быков» не спасают.Ко всему прочему у Рэджона Рондо открылся «далласский синдром»: звёздный разыгрывающий выдаёт один из худших сезонов в карьере, и система, выстроенная в «Чикаго» явно ему не подошла. Словом, «Кливленд» вряд ли столкнётся с большим количеством проблем во встрече с «Буллз», и всё же очередной поединок старых друзей по «Майами Хит» сам по себе является отличным поводом включить трансляцию ранним утром четверга.(6:30)(3:30)(4:00)Дуэль между двумя главными претендентами на звание MVP продолжается, а 6 января Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук вновь встретятся лицом к лицу. Первые два матча, как и ожидалось, произвели эффект разорвавшегося фейерверка: выступления на уровне трипл-дабла от лидеров команд (Расселл не упустил возможность записать на свой счёт ещё один) были приправлены валидольными концовками, где всё решалось на последних секундах. Дополнительной остроты предстоящему матчу придаёт и соседское положение команд, которые на данный момент разделяет всего пять побед.(22:00)(23:00)Как бы вы ни относились к новому формату Евролиги, оспаривать то, что количество интересных матчей и различных дерби увеличилось в разы, просто невозможно. Каждый тур даёт возможность выбрать по-настоящему знаковые поединки не только в разрезе текущего состояния турнирной таблицы, но и богатой исторической ретроспективы.Вечер пятницы подарит нам сразу два исторических противостояния. В Пирее пройдёт очередное греческое дерби, в котором фаворита выделить просто невозможно. В этом сезоне пока счёт 2-0 в пользу «Оли». Мадридские болельщики станут свидетелями неофициального матча двух лучших команд Евролиги, а заодно проверят на прочность психологическое состояние «армейцев», потерпевших два поражения кряду.(6:30)На православное Рождество выбор у баскетбольного болельщика невелик, зато единственный стоящий матч не должен разочаровать. «Уорриорз», немного побуксовав на старте, выдали впечатляющий отрезок, на котором потерпели считаные поражения, исключительно от команд уровня плей-офф. Одним из них дружину Керра наградили именно «Гриззлиз», расправившись с гостями из «Окленда» с итоговой разницей «+21», причём сделали это без Майка Конли. Реваншироваться после подобного щелчка по носу «Голден Стэйт» будет вдвойне приятно.(16:30)(19:00)Единая лига возвращается к жизни 5 января, но только в последний официальный выходной мы сможем посмотреть по-настоящему значимые матчи. «Большая пятёрка», сформировавшаяся на старте чемпионата, продолжает отрываться от пелотона и одновременно выяснять отношения внутри тесного коллектива. В следующее воскресенье разборки вновь перейдут в активную фазу: «Локомотиву» и УНИКСу предстоит узнать, кто из них прервёт удачную серию, тянущуюся с конца 2016-го, а в Санкт-Петербурге сойдутся одни из главных фаворитов на победу в Еврокубке, а значит, и на путёвку в Евролигу.Время начала матчей – московское.