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175 лет назад 2016
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Айзея Томас
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Зелёный шершень. Рекорд Айзеи Томаса и кризис в «Чикаго»

Разнонаправленное движение «Пеликанс» и «Клипперс», спектакль Хардена, рекорды Томаса и Дерозана – в традиционном обзоре недели НБА.
2 января 2017, понедельник. 17:30. Баскетбол

Серия


После того как «Портленд» в последние недели заметно отстал от графика в 50% побед, стало ясно, что борьба за 8-ю строчку на Западе развернётся нешуточная.
Претендентов много, и шансы есть даже у болтающихся на дне «Далласа» и «Финикса». Пока самую выгодную промежуточную позицию заняли «Денвер» и «Сакраменто», однако за прошедшую неделю к ним вплотную приблизились «Нью-Орлеан Пеликанс».

Команда Энтони Дэвиса повторила лучшую победную серию (4 матча) в сезоне, обыграв «Майами» (91:87), «Даллас» (111:104), «Клипперс» (102:98) и «Нью-Йорк» (104:92). Дэвис умерил свои атакующие аппетиты, чему способствовала заметно увеличившаяся помощь от партнёров по команде. Не так давно вернувшийся в строй Тайрик Эванс всё ещё нащупывает необходимый ритм, а вот Дрю Холидэй всё больше напоминает самого себя образца лучших времён «Филадельфии».

Падение


Соседнюю седьмую строчку теперь занимают «Клипперс». Сценарий, который сложно было предположить перед началом сезона, воплотился в жизнь «благодаря» проблемам со здоровьем Блэйка Гриффина и Криса Пола. Без двух своих лидеров «парусники» резко опустились до уровня команды, борющейся за попадание плей-офф, что и показали последние матчи.

Впервые в сезоне подопечные Дока Риверса не выиграли ни одного матча за неделю, продлив свою грустную серию до шести поединков. Опуститься ниже будет практически невозможно, но и успешная погоня за «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» (о чём говорили не так давно) на данный момент представляется невыполнимой задачей.

Уэстбрук


На прошедшей неделе Расс добавил в свою копилку ещё два трипл-дабла в победных матчах против «Майами» (106:94) и «Клипперс» (114:88), доведя их общее количество до 16. При этом Уэстбрук на этом же отрезке умудрился провести игру, где не отдал ни одной (!!!) результативной передачи. Правда, стоит отметить, что поединок против «Мемфиса» (80:114) не сложился у всей команды. В целом «Тандер» идут по сезону в неплохом темпе, сохраняя шансы подняться даже выше четвёртого места, которое они пока делят с «Ютой».

Выступление


Второе место по общему количеству трипл-даблов в лиге по-прежнему занимает Джеймс Харден, уверенно опережающий Леброна Джеймса, Янниса Адетокунбо и целую россыпь игроков с одним единственным трипл-даблом в сезоне. Последние семь дней «Рокетс», ведомые своим лидером, провели без поражений, а сам Джеймс выдал настоящий спектакль в последнем матче против «Никс».

Борода набрал 53 очка, собрал 16 подборов, в том числе 3 на чужом щите, и отдал 17 передач. Даже совместных усилий Брэндона Дженнигса и Деррика Роуза (53 очка, 10 подборов и 14 передач на двоих) оказалось недостаточно, чтобы перекрыть результат Хардена, не говоря уже о победе в сверхрезультативном матче – 129:122.

Рекорд


Прошлое поколение всегда будет ассоциировать «Торонто» с Винсом Картером и его волшебством в фиолетовой форме «Рэпторс». Но время неумолимо летит, на свет появляются новые герои, и вот уже Демар Дерозан примерил на себя звание самого результативного игрока в истории канадского коллектива, сместив с трона Криса Боша. Учитывая короткую историю клуба, насчитывающую всего 22 года, Дерозан имеет шанс побить ещё не один клубный рекорд.

Кризис


Разборки на Востоке приобретают всё более жёсткий характер: команды в зоне плей-офф меняются чуть ли не каждый день. И чтобы рассчитывать на вожделенную восьмую строчку, необходимо идти в режиме 50% побед, чего никак не удавалось в последнее время команде Фреда Хойберга. Одной из главных причин неудач «Чикаго» стала игра Рэджона Рондо, от которого ждали куда большей продуктивности.

Разыгрывающий был настолько нестабилен, что потерял доверие Хойберга, который в свою очередь просто не выпустил защитника на паркет в игре против «Милуоки». Рондо уже обсудил сложившуюся ситуацию https://www.championat.com/basketball/news-2678454-rondo-mozhet-poprosit-chikago-ob-obmene.html с руководством клуба, которое пока не спешит выставлять защитника на трансферный рынок.

«Личка»


Ещё совсем недавно мы отмечали новый рекорд результативности Айзеи Томаса. Лидер «Селтикс» решил не почивать на лаврах и на прошлой неделе набрал 52 очка в матче против «Майами». Что самое примечательное: защитник «Бостона» взорвался в самый нужный момент, отгрузив в кольцо соперника 29 очков в заключительной четверти. Порой миниатюрный защитник напоминал «Зелёного шершня», палящего в своих соперников из всех орудий. Решающая «трёха», разумеется, также была реализована Томасом.

Контракт


Руководство «Хит» прекрасно понимало, в каком направлении пойдёт команда без Дуэйна Уэйда, и не стало ничего выдумывать, продлив отношения с Эриком Споэльстрой. Американцу филиппинского происхождения предстоит провести грамотную подводку Уинслоу, Джонсона и Ричардсона к решению серьёзных задач, чтобы уже в следующем сезоне «Майами» вернулся в число претендентов на плей-офф.

Броски


Один из немногих ярких моментов за последнее время «Чикаго» подарил Джимми Батлер. Небольшого степ-бэка хватило, чтобы разорвать дистанцию с Богданом Богдановичем и вогнать победный бросок в кольцо «Бруклин Нетс».

Свой победный баззер-битер был и у «Бруклина». После результативного добавления в кольцо от Коди Зеллера на подвиг у «Нетс» оставалось всего 2,3 секунды. В итоге решающий бросок был доверен Рэнди Фою, до этого не имевшего на своём счету ни одного очка (!) в отчетном матче. Рука опытного снайпера не дрогнула и принесла «Бруклину» 8-ю победу в сезоне.

Данк


Руди Гоберу не нужно долго думать, если он оказывается с мячом в метре от кольца – обычно после этого следует смачный данк. На этот раз помехой не стал и Джалил Окафор, решивший заблокировать центрового сборной Франции – праздничный постер готов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Клипперс Нью-Орлеан Пеликанс Айзея Томас - игрок Демар Дерозан Джеймс Харден Расселл Уэстбрук Эрик Споэльстра
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