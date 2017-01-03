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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Пэйтон, Дэниелс, Кантер, Уильямс, Гордон – лучшие «шестые» НБА в декабре
Фото: Reuters
Текст: Андрей Дзюба

Главное, не перестараться. Зимняя смена лидера в борьбе «шестых»

Пониженный из «Орландо», открытие из «Мемфиса» и суперснайпер из «Хьюстона» – в декабрьском обзоре лучших запасных игроков НБА.
3 января 2017, вторник. 13:30. Баскетбол
Гонка за звание лучшего шестого игрока НБА обладает тем парадоксальным свойством, что чрезмерные успехи в ней могут привести не к победе, а к выбыванию. Так, лидер нашего прошлого рейтинга, Уилсон Чэндлер, в декабре был переведён в стартовый состав «Денвера» и, соответственно, потерял право продолжать борьбу за почётное звание. По той же причине исчез из списка Дрю Холидэй, который после вынужденной паузы быстро набрал форму и вернулся на своё законное место в основе «Нью-Орлеана». С другой стороны, такая зависимость от тренерской тактики несёт сюрпризы и со знаком «плюс». В частности, Фрэнк Вогель, изрядно перетряхнув ротацию «Орландо» в конце ноября, «организовал» сразу двух новых претендентов, из которых в топ-5 мы взяли только одного.

5. Элфрид Пэйтон


«Орландо»: 12,4 очка и 6,1 передачи за 28 минут в среднем за игру в декабре

По итогам ноября Пэйтон в принципе не мог оказаться в этом списке, поскольку начинал сезон, как и два предыдущих, стартовым разыгрывающим «Орландо». Однако затем Вогель решил пойти на эксперимент и перевёл Элфрида (вместе с Ником Вучевичем) на скамейку, а Ди Джея Огастина в обратном направлении. На игровом времени защитников это практически не отразилось, и Пэйтон по-прежнему проводит на площадке больше минут. Их суммарная результативность тоже почти не изменилась, хотя у Огастина она упала на 1,6 очка, а у его формального дублёра выросла на 2. Зато передач оба стали отдавать больше, особенно прибавил Пэйтон. Кроме того, перевод в запас позволил ему повысить точность атак как с ближней и средней, так и с дальней дистанции. Причём оба показателя превышают его средние карьерные. А ведь именно нестабильный бросок всегда считался самым слабым местом Элфрида. Таким образом, если наставник не захочет провести обратную рокировку, у «Мэджик» будет как минимум лучший резервный первый номер в НБА.

4. Трой Дэниелс


«Мемфис»: 13,5 очка и 1,6 подбора за 23 минуты в среднем за игру в декабре
За всю предыдущую карьеру в лиге 25-летний Дэниелс претендовал разве что на трофей самому неизвестному игроку. Дело в том, что в сезоне-2014/15, по ходу которого он сменил три команды, один из телеканалов Хьюстона, объявляя о его обмене в «Миннесоту», разместил в сюжете не фотографию баскетболиста, а скриншот его персонажа из игры NBA2K. Но сейчас Трой привлёк внимание не курьёзом, а значительным
прогрессом в игре. Травма Майка Конли в конце ноября дала Дэниелсу возможность проявить себя, и он воспользовался ею по максимуму. Классический снайпер демонстрировал элитную реализацию трёхочковых — 44,2%, выполняя по 6,6 дальних броска за матч, и стал важной составляющей атакующей игры «Мемфиса». И даже после возвращения Конли в строй он сохранил место в ротации. Трою пока не хватает стабильности: в одном поединке он может набрать 13 очков, в следующем — уйти с площадки с нулём в протоколе, а через два дня блеснуть, набрав 24 очка. Но защитник лишь один из двух в списке, кто является настоящим резервистом, а не игроком, выходящим со скамейки, но проводящим на площадке больше времени, чем представители стартовой пятёрки.

3. Энес Кантер


«Оклахома-Сити»: 15,1 очка и 6,3 подбора за 23 минуты в среднем за игру в декабре

Кантер привык к роли запасного ещё в прошлом сезоне, но в нынешнем у него ушло некоторое время на адаптацию к изменениям в команде после ухода Кевина Дюранта. Зато в декабре он стал заметно больше забивать и подбирать, проводя на площадке не так уж много времени. Кроме того, Энес демонстрирует очень неплохую для исполнителя его амплуа реализацию штрафных. Конечно, главный секрет успехов «Оклахома-Сити» в текущем чемпионате кроется в подвигах Расселла Уэстбрука. Но наличие сразу двух сильных центровых, которым мало кто может похвастаться в НБА, тоже является важным фактором побед «Тандер».

2. Лу Уильямс


«Лейкерс»: 21 очко и 2,9 передачи за 27 минут в среднем за игру в декабре

Уильямс продолжает оставаться самым результативным игроком «Лейкерс», выходя со скамейки. При этом в декабре он стал проводить на площадке больше времени и заметно повысил свою результативность. Месяц Лу открыл впечатляющей серией матчей, в которых набирал 40, 38, 24 и 35 очков, а в дальнейшем ни разу не опускался ниже планки 10 очков за встречу. Значимость достижений защитника, который уже получал приз лучшему «шестому», снижает лишь тот факт, что «Лейкерс» в минувшем месяце побеждали лишь дважды. Да и реализация трёхочковых в 34,1% является посредственной.

1. Эрик Гордон


«Хьюстон»: 18,8 очка и 3,4 передачи за 29 минут в среднем за игру в декабре

В прошлом месяце Гордон оказался в нашем рейтинге с некоторой натяжкой, поскольку почти в половине поединков выходил в стартовом составе. Но после выздоровления Патрика Беверли он прочно занял место в запасе, которое ему изначально и отводилось Майком Д'Антони. При этом Эрик стал больше забивать, чаще отдавать результативные передачи и превратился в самого грозного «дальнобойщика» НБА. 4,4 дальних попадания из 9,6 попытки (45,7%) за игру – такую статистику на протяжении месяца в нынешнем сезоне не показывал даже Стивен Карри. Но, пожалуй, ещё важнее, что всю карьеру отыгравший в качестве баскетболиста «старта», Гордон быстро адаптировался к новой роли и отлично вписался в стиль команды, которая в декабре проиграла только дважды и сейчас идёт на четвёртом месте в лиге, уступая только «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» и «Кливленду».

Застряли в очереди:


Ник Вучевич («Орландо»), Джамал Кроуфорд («Клипперс»), Джордан Кларксон («Лейкерс»), Тайлер Джонсон («Майами»), Брэндон Найт («Финикс»)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Лу Уильямс Трой Дэниелс Элфрид Пэйтон Энес Кантер Эрик Гордон
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