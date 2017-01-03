Главное, не перестараться. Зимняя смена лидера в борьбе «шестых»

Застряли в очереди:

Гонка за звание лучшего шестого игрока НБА обладает тем парадоксальным свойством, что чрезмерные успехи в ней могут привести не к победе, а к выбыванию. Так, лидер нашего прошлого рейтинга,, в декабре был переведён в стартовый состав «Денвера» и, соответственно, потерял право продолжать борьбу за почётное звание. По той же причине исчез из списка, который после вынужденной паузы быстро набрал форму и вернулся на своё законное место в основе «Нью-Орлеана». С другой стороны, такая зависимость от тренерской тактики несёт сюрпризы и со знаком «плюс». В частности,, изрядно перетряхнув ротацию «Орландо» в конце ноября, «организовал» сразу двух новых претендентов, из которых в топ-5 мы взяли только одного.По итогам ноября Пэйтон в принципе не мог оказаться в этом списке, поскольку начинал сезон, как и два предыдущих, стартовым разыгрывающим «Орландо». Однако затем Вогель решил пойти на эксперимент и перевёл Элфрида (вместе с) на скамейку, ав обратном направлении. На игровом времени защитников это практически не отразилось, и Пэйтон по-прежнему проводит на площадке больше минут. Их суммарная результативность тоже почти не изменилась, хотя у Огастина она упала на 1,6 очка, а у его формального дублёра выросла на 2. Зато передач оба стали отдавать больше, особенно прибавил Пэйтон. Кроме того, перевод в запас позволил ему повысить точность атак как с ближней и средней, так и с дальней дистанции. Причём оба показателя превышают его средние карьерные. А ведь именно нестабильный бросок всегда считался самым слабым местом Элфрида. Таким образом, если наставник не захочет провести обратную рокировку, у «Мэджик» будет как минимум лучший резервный первый номер в НБА.За всю предыдущую карьеру в лиге 25-летний Дэниелс претендовал разве что на трофей самому неизвестному игроку. Дело в том, что в сезоне-2014/15, по ходу которого он сменил три команды, один из телеканалов Хьюстона, объявляя о его обмене в «Миннесоту», разместил в сюжете не фотографию баскетболиста, а скриншот его персонажа из игры NBA2K. Но сейчас Трой привлёк внимание не курьёзом, а значительнымпрогрессом в игре. Травмав конце ноября дала Дэниелсу возможность проявить себя, и он воспользовался ею по максимуму. Классический снайпер демонстрировал элитную реализацию трёхочковых — 44,2%, выполняя по 6,6 дальних броска за матч, и стал важной составляющей атакующей игры «Мемфиса». И даже после возвращения Конли в строй он сохранил место в ротации. Трою пока не хватает стабильности: в одном поединке он может набрать 13 очков, в следующем — уйти с площадки с нулём в протоколе, а через два дня блеснуть, набрав 24 очка. Но защитник лишь один из двух в списке, кто является настоящим резервистом, а не игроком, выходящим со скамейки, но проводящим на площадке больше времени, чем представители стартовой пятёрки.Кантер привык к роли запасного ещё в прошлом сезоне, но в нынешнем у него ушло некоторое время на адаптацию к изменениям в команде после ухода. Зато в декабре он стал заметно больше забивать и подбирать, проводя на площадке не так уж много времени. Кроме того, Энес демонстрирует очень неплохую для исполнителя его амплуа реализацию штрафных. Конечно, главный секрет успехов «Оклахома-Сити» в текущем чемпионате кроется в подвигах. Но наличие сразу двух сильных центровых, которым мало кто может похвастаться в НБА, тоже является важным фактором побед «Тандер».Уильямс продолжает оставаться самым результативным игроком «Лейкерс», выходя со скамейки. При этом в декабре он стал проводить на площадке больше времени и заметно повысил свою результативность. Месяц Лу открыл впечатляющей серией матчей, в которых набирал 40, 38, 24 и 35 очков, а в дальнейшем ни разу не опускался ниже планки 10 очков за встречу. Значимость достижений защитника, который уже получал приз лучшему «шестому», снижает лишь тот факт, что «Лейкерс» в минувшем месяце побеждали лишь дважды. Да и реализация трёхочковых в 34,1% является посредственной.В прошлом месяце Гордон оказался в нашем рейтинге с некоторой натяжкой, поскольку почти в половине поединков выходил в стартовом составе. Но после выздоровленияон прочно занял место в запасе, которое ему изначально и отводилось. При этом Эрик стал больше забивать, чаще отдавать результативные передачи и превратился в самого грозного «дальнобойщика» НБА. 4,4 дальних попадания из 9,6 попытки (45,7%) за игру – такую статистику на протяжении месяца в нынешнем сезоне не показывал даже. Но, пожалуй, ещё важнее, что всю карьеру отыгравший в качестве баскетболиста «старта», Гордон быстро адаптировался к новой роли и отлично вписался в стиль команды, которая в декабре проиграла только дважды и сейчас идёт на четвёртом месте в лиге, уступая только «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» и «Кливленду».Ник Вучевич («Орландо»), Джамал Кроуфорд («Клипперс»), Джордан Кларксон («Лейкерс»), Тайлер Джонсон («Майами»), Брэндон Найт («Финикс»)