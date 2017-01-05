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Итоги первого тура Топ-16 Еврокубка: «Химки», «НН», «Зенит», «Локомотив»
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Планидин

Гран-дебют. «Локо» побеждает фаворита Еврокубка, «НН» – «Зенит»

2017 год начался для отечественных клубов со стопроцентного результата во втором по значимости европейском турнире.
5 января 2017, четверг. 12:30. Баскетбол

Новый рекорд и победа в российском дерби


Первый тур Топ-16 для всех болельщиков отечественных клубов начинался с дилеммы. Либо включить трансляцию поединка, где заведомым фаворитом считались «Химки», и насладиться уверенной победой, либо выбирать между двумя невероятно симпатичными коллективами Карасёва и Шталбергса. В итоге разочарованным не остался никто.

И всё же местная перепалка всегда вызывает чуть больший интерес хотя бы потому, что её подогревают два болельщицких лагеря, привыкших к жесточайшему противостоянию в Единой лиге ВТБ. К тому же в Нижнем Новгороде встретились команды, которые как никто понимают толк в американо-европейском стиле – смеси из попытки максимально хорошо сыграть в защите на результат и одновременно показать яркий атакующий баскетбол. С последним в этот вечер в Нижнем не было никаких проблем.

Команды подошли к поединку во всеоружии: «Зенит» даже подтянул Сергея Карасёва, долго восстанавливавшегося после травмы. Несмотря на то что по составу петербуржцы заметно превосходят сегодняшний «НН», хозяева принялись диктовать свою волю с первых же минут матча. Нетрудно было догадаться, что главную роль с успехом исполнил один из двух лидеров чёрно-белых Деандре Кейн. Американский защитник ещё в первой половине отправил в кольцо соперника 20 очков, а закончил поединок с 31, при этом не добрав одного подбора до дабл-дабла.

Однако все геройства Кейна не трансформировались в солидный отрыв, и команды пришли к большому перерыву почти наравне – 58:54. Коренной перелом наступил в концовке третьей десятиминутки, когда Кенни Бойнтон организовал рывок 12:0, отправив в цель две «трёхи» кряду, включая баззер-биттер. Защитники «НН» продолжили своё чёрное дело и в заключительном периоде: Стребков, Кейн и Бойнтон явно переигрывали своих грозных оппонентов. Счёт неумолимо рос, а Сергей Карасёв и Райан Тулсон спохватились слишком поздно. Настолько поздно, что «Нижний» установил свой новый клубный рекорд по результативности – 113:105.

Бывшая связка «Миннесоты» в действии


Вряд ли перед матчем с литовским «Лиеткабелисом» Душко Иванович говорил в несерьёзном тоне – он вообще шутить любит по очень большим праздникам. Литовцы запрыгнули на корабль Еврокубка в последнюю очередь и, стоит признать, попали в самую слабую группу. Тем не менее «Лиеткабелис» не просто одержал три победы, но и мог зацепить обе игры с «Нижним Новгородом» и второй матч с «Цедевитой».

Помучились с командой, в которой заканчивают свой длинный баскетбольный путь братья Лавриновичи, и «Химки». Рывок 14:0 во второй четверти, авторами которого стали Робби Хаммел и Алексей Швед, казалось, должен был придать подопечным Ивановича уверенности в приличном запасе в классе. Но вместо это он подействовал как хорошее снотворное и к концу периода превратился в жалкие «+4» – 37:33.

Нельзя сказать, что боевитость литовцев произвела впечатление на игроков «Химок», но вернуться к двузначному преимуществу они смогли лишь к концу следующего отрезка. Вновь вовремя свои снайперские таланты продемонстрировал Хаммел, а Джейкоб Пуллен добавил немного пластики. Благодаря Шведу и Нобелю Бунгу-Коло – ещё одному герою встречи, химчане уверенно держали солидный отрыв, но не выдержали соблазна и ещё раз подпустили соперника вплотную уже в самой концовке. За полминуты до финальной сирены у литовцев было всего «-3»: в самый важный момент Эрл Роулэнд не дрогнул на линии штрафных, а Швед поставил точку в матче своим блок-шотом – 88:80.

«Локо» продолжает побеждать фаворитов


Самый сложный тест в первом туре предстояло пройти «Локомотиву-Кубань», который отправился в гости к одному из фаворитов турнира испанской «Гран-Канарии». Дорога до Канарских островов оказалась не такой уж и близкой по европейским меркам: чартер доставил команду за 9 часов с дозаправкой в Сардинии. Кубанцы прибыли на место назначения аккурат к началу футбольного матча «Лас-Пальмас» – «Атлетико» (Мадрид). Весь город рвался посмотреть на одного из европейских грандов, быстро сконструировав масштабные пробки, заставившие «Локо» выйти на вечернюю тренировку на полчаса позже запланированного.

Даже несмотря на последние результаты, баскетбольная «Гран-Канария» всё ещё не может похвастать такой поддержкой. Испанцы уверенно прошли первый групповой этап, потерпев единственное поражение от хорватской «Цедевиты». И без того солидный состав, в котором уверенно себя чувствовали Ричард Хендрикс, Бо Маккалеб и один из лучших снайперов Старого Света Кайл Курич, недавно был усилен Райном Холлинсом – центровым с приличным багажом игр в лучшей лиге мира.

Нельзя сказать, что всё это делало островитян фаворитами в игре с командой, которая только в последних матчах показывала свой истинный уровень, но чаша весов перед стартовым свистком всё-таки склонялась не в сторону подопечных Обрадовича. Однако все предматчевые расклады быстро разбились вдребезги, как и защита «Гран-Канарии» на периметре. В этот вечер Мэтт Дженнинг и Райан Брокхофф показали Куричу, что тоже кое-что могут. Именно благодаря своим снайперам «Локо» убежал вперёд (40:26) и лишь в концовке половины позволил Бо Маккалебу вспомнить былые времена – 47:36.

Хозяева и рады были ринуться в погоню, но «Локо» эффективно сдерживал Салина и Курича, из-за чего оранжевые были вынуждены прибегнуть к помощи Агилара и Пасечникса, таранивших оборону соперника изнутри. Однако все эти усилия вновь были нивелированы потрясающей игрой краснодарских «стрелков» на периметре. Отрыв не сокращался, не опускаясь до однозначных значений, и хозяевам пришлось полностью положиться на Кайла Курича. Лидер «Гран-Канарии» потащил свою команду в одиночку, но «Локомотив» уже было не остановить – 86:71.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Зенит БК Нижний Новгород БК Химки ПБК Локомотив-Кубань
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