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175 лет назад 2016
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БК «Химки» празднуют юбилей – 5 января клубу исполнилось 20 лет
Фото: bckhimki.ru
Текст: Ринат Салахетдинов

Жёлто-синий юбилей. «Химки» празднуют 20-летие

5 января БК «Химки» отпраздновал 20-летний юбилей. Предлагаем вашему вниманию 20 фактов из истории клуба.
5 января 2017, четверг. 20:45. Баскетбол
1. Баскетбольный клуб «Химки» был основан 5 января 1997 года Сергеем Елевичем. Изначально жёлто-синие базировались в стенах химкинского спорткомплекса «Новатор». Спустя годы их новым домом станет «Баскетбольный центр Московской области».

2. «Химки» добились первого значительного успеха в первый же год существования. В дебютном сезоне 1997/98 жёлто-синие, ведомые основателем клуба Сергеем Елевичем, выиграли Первую лигу чемпионата России.

3. Подмосковный клуб продолжил победную поступь. Уже в следующем сезоне (1998/99) «Химки» одержали победу в Высшей лиге национального чемпионата. И тоже под руководством Сергея Елевича.

4. Единственный игрок, чья майка поднята под своды домашней арены, – капитан «Химок» Александр Петренко, выступавший в составе клуба в период с 2002 по 2006 год. В июле 2006 Петренко с семьей погиб в автокатастрофе.

5. Первым иностранным тренером в истории клуба стал Кястутис Кемзура. Литовский специалист возглавил клуб в 2007 году. 10 лет до этого «Химки» возглавлял Сергей Елевич.

6. Единственная стачка в клубной истории произошла тогда же. После того, как команда узнала об увольнении Елевича, игроки отказались выходить на паркет, объявив забастовку.

7. В первый же год под руководством Кемзуры «Химки» завоевали первый престижный трофей в своей истории. В финале Кубка России жёлто-синие переиграли ЦСКА.

8. «Химки» восемь раз становились серебряными призёрами чемпионата России, всякий раз уступая награды высшей пробы столичным «армейцам».

9. Рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей является защитник Виталий Фридзон, ныне защищающий цвета столичного ЦСКА. В активе Фридзона, выступавшего в «Химках» с 2004 по 2013 год, 466 встреч.

10. Первым легионером в клубной истории был уроженец Казахстана Олег Тен. Защитник перебрался в Подмосковье в 2000 году и провёл в составе «Химок» один сезон.

11. В 2011 году «Химки» выиграли второй значимый трофей – Единую Лигу ВТБ. В финале ещё молодого турнира жёлто-синие вырвали победу у принципиального соперника – московского ЦСКА.

12. Егор Вяльцев – самый результативный игрок «Химок» в отдельно взятом матче. В поединке с грузинской «Витой» 14 февраля 2016 года защитник набрал 40 очков. В этой же встрече Вяльцев установил клубный рекорд по числу исполненных и реализованных трёхочковых – 12 из 17!

13. Какое максимальное количество штрафных бросков за матч выполняли игроки «Химок»? 55! Случилось это 21 декабря 2003 года в поединке с саратовским «Автодором».

14. Кто является самым результативным игроком в истории клуба? Правильно – тот, кто провёл в его составе больше всего матчей. Виталий Фридзон «настрелял» 4678 очков, выступая в жёлто-синих цветах.

15. «Химки» дважды выигрывали Кубок Европы – в 2012 и в 2015 году. В 2012 в финале была обыграна испанская «Валенсия», три года спустя подмосковный клуб взял верх над другой испанской командой – «Гран Канарией». Оба раза трофей покорялся «Химкам» под руководством Римаса Куртинайтиса. Всего в активе литовского специалиста три победы в Еврокубке – лучший результат в истории турнира. Кроме того, Куртинайтис – самый успешный тренер в истории «Химок» (победа в Лиге ВТБ-2011/12 и два триумфа в Еврокубке).

16. Летом 2016 «Химки» провели ребрендинг. Жёлто-синие представили новый логотип – лишь второй за 20 лет существования организации.

17. В разные годы в «Химках» играли нынешний главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич, наставник санкт-петебургского «Зенита» Василий Карасёв, чемпион Европы-2007 в составе национальной команды Никита Моргунов, олимпийские чемпионы-2004 в составе сборной Аргентины Карлос Дельфино и Рубен Волковицки, защитник ЦСКА Виталий Фридзон и центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов (последние двое – воспитанники «Химок»).

18. Черногорский специалист Душко Иванович – лишь шестой тренер в клубной истории. До него «Химки» возглавляли Сергей Елевич (на протяжении первых 10 лет существования команды), Кястутис Кемзура, Серджио Скариоло, Олег Мелещенко и Римас Куртинайтис. В этом плане «Химки» – самая стабильная российская команда.

19. Бывший игрок команды Павел Астахов – нынешний генеральный директор «Химок». Астахов провёл в составе клуба 138 матчей.

20. С момента основания и по сей день в основной команде «Химок» работают доктор Андрей Ульянов и массажист Павел Табачников.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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