Баскский с французским акцентом. УНИКС крупно уступил в Витории

Хозяева планомерно расстреливали казанцев с периметра из всех пушек, не сбавляя скорости движения мяча – подключился даже Войтманн.

После недельного перерыва Евролига вернулась в меню баскетбольного гурмана, чтобы открыть второй круг первой в истории турнира «регулярки». Вопреки некоторым ожиданиям никто из 16 команд не потерял шансы на попадание в заветную восьмёрку, и даже опустившееся на дно «Галатасарай» и «Милан» при удачной серии способны в несколько шагов «допрыгнуть» до желанного экватора.Совсем недавно то самое дно «полировали» казанцы, причём абсолютно незаслуженно. Командувообще смело можно назвать одним из самых невезучих коллективов на первом отрезке «регулярки». Мало того, что «зелёные» практически сразу не досчитались ключевых исполнителей ротации, казанцы ещё и умудрились запороть 6 (!!!) концовок. Возьми УНИКС хотя бы половину, и мы бы уже говорили о встрече двух команд, претендующих на самые высокие места в плей-офф.Кстати, одну из таких концовок казанцы смазали как раз в поединке с «Басконией». Командаочень серьёзно восприняла оплеуху, полученную в Москве от ЦСКА (84:112), после чего одержала 5 побед в 6 матчах, включая выездную викторию над УНИКСом. Пока баски довольно успешно распределяют силы между Евролигой и АСБ, в которой помимо традиционных соперников ненадолго пропустили вперёд «Тенерифе» и «Уникаху».Хозяева с максимальной серьёзностью подошли к опеке лучшего скорера Евролиги, на первых же минутах устроив Лэнгфорду два «железных» дабл-тима. Следующими в плейбуке Пашутина идут комбинации с участием. Именно белорусский центровой чуть не воткнул мяч сверху, после чего таки принёс гостям первые очки со штрафной линии. Первый «айзо» Лэнгфорд получил лишь на четвертой минуте матча, заставив сфолить Адама Хангу. Однако это было одно из немногих позитивных действий Кита, испытывавшего заметные проблемы с постоянным прессингом.Баски ещё и захватили контроль над щитами, регулярно выжимая из этого набранные очки: то с метра добавлял мячи, то скидки на периметр превращались в лёгкие «трёхи» (14:8). Игра в нападении УНИКСа смотрелась более хаотично и залетевшие дальние броски Колома и Столла, вовсе выбросившего флоутер, были исключительно результатами форсированных индивидуальных атак. После очередной потери, превратившейся в лёгкий данк в отрыве от, Пашутин взял тайм-аут. Закончилась четверть эффектным лэй-апом в проходе от будущего героя встречи– 25:15.Миниатюрный француз не остыл и в начале второй десятиминутки, продолжив использовать все свои преимущества в противостоянии с Лэнгфордом. Кит после тайм-аута тут же ответил своей «трёхой», после чего очередь наносить удар перешла к Родригу. Следующее результативное действие? Да, очередные три очка от лидера казанцев, правда, уже со штрафной линии. После яркой «перепалки» герои эпизода дружно присели на скамейку (36:23).Новая диспозиция не принесла гостям ничего кроме трёхочкового Колома, ещё нескольких потерь и очередных пропущенных очков в быстром нападении – Лэнгфорд тут же был поднят со своего места. Правда, не он стал героем следующего эпизода:подарил «постер», с мясом воткнув через него сверху. Тем временем хозяева планомерно расстреливали соперника с периметра из всех пушек, не сбавляя скорости движения мяча – подключился даже Войтманн. За «полтинник» баски вышли с помощью штрафных Ларкина, а окончательный счёт половины оформил всё тот же Войтманн – 53:36.После половины, в которой казанцы коллективно наскребли три ассиста, при этом 11 раз потеряв мяч, напрашивались серьезные коррективы. Но если в стагнирующей атаке от игроков УНИКСа стоило ждать прогресса, то в защите что-то противопоставить молниеносным быстрым прорывам и великолепной игре бэккорта Бобуа-Ларкин гостям было откровенно нечего. К середине четверти разрыв достиг пугающих 23 очков (67:44), а хозяева не переставали куражиться в нападении, разрывая оборону казанцев на всех участках площадки.В какой-то момент подопечные Пашутина просто забыли путь к кольцу, совершая потери даже не на подступах к чужой «краске». Но баскам словно и этого было мало: каждый игрок УНИКСа удостаивался огромной порции прессинга и даже те мячи, которые всё-таки сваливались в корзину «Басконии», были забиты с невероятным сопротивлением – 75:50.С такой игрой на положительный результат в оставшиеся 10 минут рассчитывать было практически невозможно – факт, который прекрасно осознавал Евгений Пашутин, не выпустивший Лэнгфорда и Колома. Искать интриги в последней четверти подобных матчей невероятно сложно, хотя вряд ли об этом сильно думали баски, неспешно шагавшие к «сотне». Но одна всё-таки дожила до конца: болельщики в Витории явно ждали. Алонсо негласное требование выполнил, дав итальянцу «побегать» после долгой реабилитации. Барньяни отплатил 8 очками и внёс свой вклад в итоговую сотню – 102:70.