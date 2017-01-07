Белые начинают и выигрывают. ЦСКА потерпел третье поражение кряду

Накануне вылета в Мадридсошлись во мнении, что в матче с «Реалом» ЦСКА должен подтвердить реноме действующего чемпиона и главного фаворита нынешнего сезона Евролиги, прервав затянувшуюся, по «армейским» меркам, серию неудач. Хотя выездной поединок с командой, входящей в группу ближайших преследователей, вряд ли являлся наиболее благоприятным для такой цели.То, что поединок получится результативным, продемонстрировала первая же атака, когда мяч после броска, ударившись о верхнюю грань щита, всё же упал в кольцо. А столь удачное начало сменилось для ЦСКА провалом 0:8. Главным вдохновителем рывка хозяев стал, при малейшей возможности убегавший в контратаки. Одну из нихпрервал фолом, который судьи расценили как неспортивный. «Реал» использовал эту возможность по максимуму, набрав 4 очка за владение. Погасить порыв испанцев сумел тайм-аути последовавший за ним выход. Сербский разыгрывающий для начала забил сам, а затем стал раздавать передачи партнёрам.В дальнейшим эпицентр событий на площадке переместился в трёхсекундные, гдевели сборьбу, в которой нападение выглядело предпочтительнее обороны. Передышку «большим» дали Юль и Теодосич, которые в течение минуты провели крайне зрелищную мини-дуэль. Вначале испанец реализовал трёхочковый из угла, вылетая за пределы площадки. А серб ответил ему проходом, в котором шикарным обманным движением заставилзамереть на месте и просто смотреть, как соперник в гордом одиночестве завершает атаку. Лидером на первый перерыв, благодаря ударному финальному отрезку, с минимальным перевесом ушли гости – 23:24.Во второй четверти игроки передней линии продолжили выяснять отношения под щитами, порадовав зрителей рядом эффектных эпизодов. Самым запоминающимся из них стал блок-шот, которыйсовместными усилиями поставилии кольцо. Впервые забив после очередной роскошной передачи Теодосича, наконец напомнил о себе. Почувствовав уверенность, он набрал до большого перерыва ещё 6 очков, теперь уже используя индивидуальное мастерство.Однако у «Реала» нашёлся более мощный козырь в виде града трёхочковых.за 10 минут отправили в цель пять дальних бросков в то время, как «армейцы» за всю первую половину не попали из-за дуги ни разу. И даже, несмотря на то, что гости вновь мощно провели концовку периода, за последние 12 секунд они смогли лишь сократить отставание с «-8» до «-4». Поспособствовала этому и излишняя эмоциональность Юля, который, бурно жестикулируя, не заметил, как угодил рукой в лицо, и лишил свою команду права на заключительную атаку – 50:46.Из-за технических проблем со счётчиком времени вторая половина началась со значительной задержкой. Ожидание лишь дополнительно накалило обстановку, и эмоции на площадке стали бить через край. Однако судьи заметили их излишнее проявление только у Итудиса, за что наказали его техническим фолом. А вот борцовский приём, после свистка завалившего на паркет Де Коло, и картинное возмущение Айона и Рейеса, которых мастерски вынудил нарушить правила в нападении Хряпа, остались без внимания арбитров. На стороне хозяев была и удача. Так Юль реализовал авантюрный трёхочковый почти от центральной линии на исходе владения, а Хайнс в борьбе за подбор отправил мяч в своё кольцо.ЦСКА же полагался на агрессивность в нападении и отвечал на успехи соперника преимущественно с линии штрафных бросков, где частым гостем был Де Коло. Кроме того француз и Хряпа наконец сумели дать достойный ответ дальнобойщикам соперника первыми для команды дальними попаданиями. Однако на этот раз заключительный отрезок десятиминутки остался за «Реалом». Хантер вначале отдал отличный пас под кольцо, а затем забил сам и сохранил для своей команды перевес «+4» – 74:70.На старте заключительной четверти, несмотря на ничью в трёхочковой перестрелке Де Коло и Теодосича с Мачюлисом и Дончичем, испанцы за счёт активности под чужим щитом Хантера ушли в отрыв на 8 очков, вынудив Итудиса взять тайм-аут. Технический фол Мачюлису за разговоры помог ЦСКА начать контрудар, а 5 очков подряд Курбанова сократили отставание до «-2». «Армейцы» имели возможность и выйти вперёд, но упустили её, а затем собственная серия ошибок на обеих половинах площадки позволила соперникам в критический момент удержать инициативу.Вначале Юль в проходе забил с фолом, а в ответной атаке потерю допустил Де Коло. После этого ЦСКА позволил Айону и Рэндольфу взять два подбора в нападении подряд, Де Коло залез под блок-шот Рэндольфа, а после ещё одной потери Теодосича Юль за минуту до сирены довёл превосходство испанцев до «+8». Гости так и не сумели хотя бы раз забить за финальные четыре минуты и продлили серию поражений до трёх кряду – 95:85.