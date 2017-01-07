Белые начинают и выигрывают. ЦСКА потерпел третье поражение кряду

Накануне вылета в Мадрид Димитрис Итудис и Аарон Джексон сошлись во мнении, что в матче с «Реалом» ЦСКА должен подтвердить реноме действующего чемпиона и главного фаворита нынешнего сезона Евролиги, прервав затянувшуюся, по «армейским» меркам, серию неудач. Хотя выездной поединок с командой, входящей в группу ближайших преследователей, вряд ли являлся наиболее благоприятным для такой цели.
То, что поединок получится результативным, продемонстрировала первая же атака, когда мяч после броска Виктора Хряпы, ударившись о верхнюю грань щита, всё же упал в кольцо. А столь удачное начало сменилось для ЦСКА провалом 0:8. Главным вдохновителем рывка хозяев стал Серхио Юль, при малейшей возможности убегавший в контратаки. Одну из них Аарон Джексон прервал фолом, который судьи расценили как неспортивный. «Реал» использовал эту возможность по максимуму, набрав 4 очка за владение. Погасить порыв испанцев сумел тайм-аут Димитриса Итудиса и последовавший за ним выход Милоша Теодосича. Сербский разыгрывающий для начала забил сам, а затем стал раздавать передачи партнёрам.
В дальнейшим эпицентр событий на площадке переместился в трёхсекундные, где Густаво Айон и Фелипе Рейес вели с Кайлом Хайнсом и Джеймсом Огастином борьбу, в которой нападение выглядело предпочтительнее обороны. Передышку «большим» дали Юль и Теодосич, которые в течение минуты провели крайне зрелищную мини-дуэль. Вначале испанец реализовал трёхочковый из угла, вылетая за пределы площадки. А серб ответил ему проходом, в котором шикарным обманным движением заставил Энтони Рэндольфа замереть на месте и просто смотреть, как соперник в гордом одиночестве завершает атаку. Лидером на первый перерыв, благодаря ударному финальному отрезку, с минимальным перевесом ушли гости – 23:24.
Во второй четверти игроки передней линии продолжили выяснять отношения под щитами, порадовав зрителей рядом эффектных эпизодов. Самым запоминающимся из них стал блок-шот, который Оттило Хантеру совместными усилиями поставили Никита Курбанов и кольцо. Впервые забив после очередной роскошной передачи Теодосича, наконец напомнил о себе Нандо Де Коло. Почувствовав уверенность, он набрал до большого перерыва ещё 6 очков, теперь уже используя индивидуальное мастерство.
Однако у «Реала» нашёлся более мощный козырь в виде града трёхочковых. Лука Дончич, Йонас Мачюлис, Юль и Трей Томпкинс за 10 минут отправили в цель пять дальних бросков в то время, как «армейцы» за всю первую половину не попали из-за дуги ни разу. И даже, несмотря на то, что гости вновь мощно провели концовку периода, за последние 12 секунд они смогли лишь сократить отставание с «-8» до «-4». Поспособствовала этому и излишняя эмоциональность Юля, который, бурно жестикулируя, не заметил, как угодил рукой в лицо Дмитрия Кулагина, и лишил свою команду права на заключительную атаку – 50:46.
Из-за технических проблем со счётчиком времени вторая половина началась со значительной задержкой. Ожидание лишь дополнительно накалило обстановку, и эмоции на площадке стали бить через край. Однако судьи заметили их излишнее проявление только у Итудиса, за что наказали его техническим фолом. А вот борцовский приём Джеффри Тэйлора, после свистка завалившего на паркет Де Коло, и картинное возмущение Айона и Рейеса, которых мастерски вынудил нарушить правила в нападении Хряпа, остались без внимания арбитров. На стороне хозяев была и удача. Так Юль реализовал авантюрный трёхочковый почти от центральной линии на исходе владения, а Хайнс в борьбе за подбор отправил мяч в своё кольцо.
ЦСКА же полагался на агрессивность в нападении и отвечал на успехи соперника преимущественно с линии штрафных бросков, где частым гостем был Де Коло. Кроме того француз и Хряпа наконец сумели дать достойный ответ дальнобойщикам соперника первыми для команды дальними попаданиями. Однако на этот раз заключительный отрезок десятиминутки остался за «Реалом». Хантер вначале отдал отличный пас под кольцо Энтони Рэндольфу, а затем забил сам и сохранил для своей команды перевес «+4» – 74:70.
На старте заключительной четверти, несмотря на ничью в трёхочковой перестрелке Де Коло и Теодосича с Мачюлисом и Дончичем, испанцы за счёт активности под чужим щитом Хантера ушли в отрыв на 8 очков, вынудив Итудиса взять тайм-аут. Технический фол Мачюлису за разговоры помог ЦСКА начать контрудар, а 5 очков подряд Курбанова сократили отставание до «-2». «Армейцы» имели возможность и выйти вперёд, но упустили её, а затем собственная серия ошибок на обеих половинах площадки позволила соперникам в критический момент удержать инициативу.
Вначале Юль в проходе забил с фолом, а в ответной атаке потерю допустил Де Коло. После этого ЦСКА позволил Айону и Рэндольфу взять два подбора в нападении подряд, Де Коло залез под блок-шот Рэндольфа, а после ещё одной потери Теодосича Юль за минуту до сирены довёл превосходство испанцев до «+8». Гости так и не сумели хотя бы раз забить за финальные четыре минуты и продлили серию поражений до трёх кряду – 95:85.