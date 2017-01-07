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175 лет назад 2016
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НБА
Фото: Reuters
Текст: Сергей Стариков

Будь как Карри! Эволюция трёхочковых бросков центровых в НБА

Центровой, атакующий из-за дуги? Когда-то это было смешно. Ныне этим мало кого удивишь. Разбираем эволюцию этого явления в НБА.
7 января 2017, суббота. 13:30. Баскетбол
За свои, ни много ни мало, 47 лет Мануте Бол оставил солидный след в истории: успел побывать защитником прав человека в родном Южном Судане и провести 10 лет в НБА, наводя ужас на соперников своим габаритами. Не так уж и сложно раздавать «горшки» направо и налево, когда ростом ты аж 231 см! Настоящий гром грянул 3 марта 1993 года, когда верзила шесть раз уложил мяч в кольцо из-за дуги. И всё это за первую половину матча.

Всего за 24 минуты Бол 12 раз пускал в ход своё тайное оружие, причудливо, будто из катапульты, направляя мяч в сторону кольца. И на протяжении почти 15 лет умерший в 2010 году суданец так и оставался единственным семифутовым баскетболистом (выше 213 см), когда-либо бросавшим больше 10 «трёшек» за игру. Компанию Мануте лишь в 2008 году составил итальянец Андреа Барньяни, остановившийся на числе 10, а ещё долгих восемь лет спустя почётный список «здоровяков-дальнобойщиков» пополнили Брук Лопес и Карл-Энтони Таунс.

В наш век мало кого можно удивить «большими», активно бросающими из-за дуги. Многие специалисты требуют этого от своих подопечных, пытаясь выманивать их здоровенных опекунов из-под кольца и разнообразить атакующие действия команды. Но у тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Дона Нельсона, почти три декады назад затеявшего тот самый эксперимент с Болом, были совсем другие цели. Кто бы мог подумать, что основной причиной было желание наставника калифорнийцев сократить путь гигантского центрового до своей зоны. Ведь теперь приходилось бежать не из-под самого кольца, а всего-то от линии заветного полукруга. А также он хотел дать больше пространства в пределах трёхочковой дуги Крису Маллену и Митчу Ричмонду, и в довершение, дать возможность набрать очки игроку, такими возможностями не избалованному.

Трудно представить, но многие тогда потешались над решением Нельсона – кто-то называл это дикостью, а кое-кто, абсолютно не стесняясь в выражениях, именовал самым настоящим «позором спорта». И во многом с ними трудно было не согласиться. В том сезоне Бол сумел реализовать лишь 22 % из 91 броска с дальней дистанции, что, тем не менее, не помешало «Голден Стэйт» закончить сезон с лучшим соотношением побед и поражений за семь лет (43-39), а Мануте – в ранге лидера всей лиги по блок-шотам (4.3 в среднем за игру).
Первый блин вышел комом, и эксперимент с суданским великаном нельзя назвать абсолютно успешным, но именно центровой «Уорриорз» стал тем первопроходцем, чьё место в эволюции «больших» нельзя недооценивать.

В этом сезоне целых 12 семифутовых атлетов готовы превзойти достижение Бола по трёхочковым броскам за сезон, а половина из них, в числе которых уже упомянутые Лопес и Таунс, а также Кристапс Порзингис, Фрэнк Камински и Марк Газоль уже сделали это. Но особенно из этого списка выделяется центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид – этот исполин, один из претендентов на звание новичка года, имеет по-настоящему гроссмейстерские показатели (25 из 62 его дальних бросков достигли цели – 40,3 %). Кроме него, подобной меткостью могут похвастаться лишь трое гигантов.

В отличие от многих своих коллег по амплуа, Джоэл не ждал, пока тренерский штаб заставит его разнообразить свой арсенал бросками издали – Эмбиид принял решение самостоятельно. Восстанавливаясь от полученной травмы, 22-летний центровой проводил долгие часы в зале, работая над дальним и средним броском.

«А чём мне ещё было заниматься? – признался уроженец Камеруна. – Я всегда говорил себе, что хочу быть полноценным баскетболистом и однажды перейти на позицию лёгкого форварда. А для этого мало играть исключительно под кольцом».

Являясь специалистом по блок-шотам, подборам и броскам из-под кольца, Эмбиид первоначально не рассматривался наставником «Сиксерс» Бреттом Брауном как ещё одна опция для атак из-за дуги. Но за 12 лет работы в качестве ассистента у самого Грегга Поповича Браун вдоволь насмотрелся на успехи «Далласа», ведомого невероятным Дирком Новицки, или активно бросающего из-за дуги Сержа Ибаку в «Оклахоме», а потому решил опробовать это и в своей новой команде. А на роль «филадельфийского Новицки» был избран Эмбиид.

«При любого рода нововведениях нельзя забывать про аналитику, оценить, работает это или нет, – отметил Браун, которого годы, проведённые в «Спёрс», заставили чаще обращать внимание на статистические показатели. – Использование больших игроков на периметре заставляет соперника ошибаться, создаёт чехарду в защитных порядках».

Браун помнит вышеупомянутый эксперимент Дона Нельсона с Мануте Болом, но, по мнению наставника дружины из Пенсильвании, именно восемь лет Нельсона в Далласе стали знаковыми для этого специалиста. Под его руководством «Маверикс» были лидерами НБА по игре в нападении и проценту трёхочковых попаданий, за что особое спасибо стоит сказать Дирку. За эти годы немец успел набросать почти в четыре раза больше «трёх», чем все гренадеры лиги вместе взятые (758), при точности в 37,5 %.

Долгое время 41-й номер «Далласа» оставался уникальным «большим», угрожавшим кольцу соперника с любой дистанции, пока в 2006 году не появился ещё один «дальнобойщик»-европеец. Им стал итальянец Андреа Барньяни, пополнивший состав «Торонто» в 2006 году. Пусть новым Новицки он стать не сумел, но ему удалось придать атаке «Рэпторс» новый импульс развития. Однако «итальянская сказка» длилась недолго – полнейшая «недееспособность» Барньяни практически во всех аспектах игры (если это не касалось бросков из-за дуги, конечно) постепенно выбросила его из обоймы, а мнение, что Новицки – скорее исключение из правил, нежели само правило, стало ещё боле устойчивым.

Прошло много лет, пока команды НБА решили вернуться к тому самому эксперименту Нельсона. И немалую роль в этом сыграл ныне твёрдый игрок основы «Никс» Кристапс Порзингис. Выбранный на драфте 2015 года под общим четвёртым номером, латвийский баскетболист перед началом сезона мало кем воспринимался всерьёз. Считалось, что субтильный высоченный европеец не сумеет найти себе место в современной НБА, но он доказал обратное. Ныне он является краеугольным камнем нападения «Нью-Йорка», а также одним из кандидатов на участие в Матче звёзд.

Показательным является тот факт, что из 12 семифутовых снайперов, готовых превзойти достижение Бола, половина либо новички, либо второгодки. И, глядя на список драфта будущего года, можно смело предположить, что пара новых имён в нём наверняка появится.

Будь то Лаури Маркканен из «Аризоны» или сын самого Мануте с говорящим для баскетболиста именем Бол Бол.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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